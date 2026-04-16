Pelayo Ortiz 16 ABR 2026 - 16:21h.

Los trabajadores reclaman a la Unión Europea que aumente su propuesta de días de teletrabajo como medida anticrisis

Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio y abaratar el transporte público: las medidas para combatir la crisis energética

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La amenaza de una crisis por la falta de combustibles como consecuencia de la guerra contra Irán ha llevado a la Unión Europea a apostar por el teletrabajo, al menos, un día a la semana. Bruselas estudia que la medida sea obligatoria, aunque también pide que se fomente el transporte público para los desplazamientos de ida y vuelta al trabajo y reducir el consumo energético en los edificios públicos.

Los expertos valoran estas apuestas de la Comisión, pero señalan que no son medidas, especialmente el teletrabajo, que se puedan adoptar en aquellos sectores en los que prima la necesidad de presencialidad laboral.

"Perder tiempo en los desplazamientos"

Especialmente a favor se muestra Inés Rigal, de "Espacio Geranios", para esta empresaria se trata de no "perder tiempo en desplazamientos, al tiempo que se fomenta la productividad y se mejora el equilibrio entre la vida personal y laboral".

Un apoyo que choca con otras realidades empresariales como señala José Manuel Cansino, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, para quien el teletrabajo "no cabe en todas las actividades profesionales, sobre todo en las que exigen una presencia física".

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Para los trabajadores, el teletrabajo siempre es una buena solución para evitarse el tiempo y el coste de los desplazamientos entre el hogar y el puesto de trabajo. Un reclamo que para algunos debería de ampliarse a más de un día de trabajo a distancia a la semana.

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La pandemia supuso un cambio en la percepción del teletrabajo para las empresas, pero a pesar del aumento en su implantación, lo cierto es que aún estamos muy lejos de los niveles europeos. tanto es así que el trabajo a distancia en España supone solo un15,4 %, mientras que en el resto del continente casi se alcanza el 23 %.

La apuesta del Gobierno de España por el teletrabajo es clara, pero choca con el deseo de Bruselas de convertirlo en obligatorio en estos momentos de crisis, a pesar de que la ministra de Trabajo y Vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoce que ya "muchas empresas hacen uso" de este teletrabajo.

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Otra de las medidas propuestas es fomentar el transporte públicos para los desplazamientos. Algo que el municipio malagueño de Benalmádena han entendido en su sentido más amplio aplicando la gratuidad a los transportes municipales. Se trata de una medida muy celebrada por los vecinos que hacen cuentas y para algunos supone un ahorro de hasta 150 euros.