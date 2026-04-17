Cada vez son más los holandeses que han decidido invertir en España y comprarse una vivienda: Alicante, entre los favoritos

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España sigue siendo uno de los destinos favoritos a la hora de viajar, ya sea en vacaciones o en la jubilación. Además, muchos extranjeros se animan a adquirir alguna propiedad en el país para poder volver cuando quieran, sin necesidad de tener que estar reservando con tiempo.

El buen tiempo siempre ha sido uno de los factores para atraer el inversor internacional. Muchos eligen España para una jubilación dorada. En el caso de Alicante, durante mucho tiempo, el mercado inmobiliario ha estado copado por los británicos.

Ese público ha cambiado y ahora son los holandeses quienes encabezan esa lista y han comenzado ha adquirir una vivienda en España, sobre todo en la costa de Alicante. Calpe, Moraira o Jávea, se han convertido en territorios de la costa alicantina donde más invierte el cliente internacional.

"Aquí la compraventa de viviendas es importante. Hay 1.000 transacciones, de las cuales son un 10% de obra nueva, mientras que el resto son compraventas de segunda mano". Los británicos encabezan las compras, pero a corta distancia se sitúan los holandeses por delante de los alemanes.

"Lo que más buscan son viviendas unifamiliares entre unos 180 y 250 metros cuadrados con su propia piscina, que tenga sol y mucha luz durante todo el año y su propia parcela". Es el caso de Ana, que como muchos ciudadanos de Países Bajos, buscan vivienda y está más que decidida a encontrarla en España: "Invertir en Holanda no es no es favorable para nosotros, por lo tanto nos venimos a España. El clima y la economía son mucho más interesantes".

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A Ana le salió bien, incluso pudo abrir un negocio con su hermana, Pedro es belga y también ha decidido invertir en España: "La vida es diferente, pero es mejor, la verdad, para muchos. Y también los precios están un poquito más interesantes para mucha gente".