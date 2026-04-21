El plazo para realizar la declaración de la renta por vía telefónica arranca el 6 de mayo, pero la cita previa se puede solicitar a partir del 29 de abril

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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La campaña de la renta 2025-2026 entra en su tercera semana con un aumento de más del 7 % de declaraciones presentadas solo en la modalidad telemática. A partir del miércoles 6 de mayo, los contribuyentes podrán hacerlo también a través del teléfono con la habilitación de este servicio que solo requerirá la solicitud de cita previa a partir del 29 de abril.

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Cómo pedir cita telefónica para la Renta

El sistema, integrado en el conocido Plan Le Llamamos, permite que un técnico de la Agencia contacte directamente con el ciudadano en la fecha y hora concertadas para confeccionar y presentar la declaración en la misma llamada.

Así, la atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril.

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La solicitud de cita previa puede realizarse por tres vías: internet, aplicación móvil de la Agencia Tributaria y teléfono. Para quienes opten por la gestión telefónica, la Agencia habilita dos números diferenciados: uno automático, disponible las 24 horas, y otro atendido por agentes en horario laboral. El número principal para solicitar cita es el 91 535 73 26, al que se suma el teléfono automático 901 12 12 24. Ambos permiten seleccionar día y franja horaria para recibir la llamada del personal de la Agencia.

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Internet con NIF/NIE o con Cl@ve, referencia, DNI electrónico o certificado electrónico.

con NIF/NIE o con Cl@ve, referencia, DNI electrónico o certificado electrónico. App "Agencia Tributaria"

"Agencia Tributaria" Teléfono automático 91 535 73 26 o 901 12 12 24.

automático 91 535 73 26 o 901 12 12 24. Teléfono de cita para Renta con atención personal 91 553 00 71 o 901 22 33 44. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

El procedimiento es sencillo: el contribuyente debe identificarse con su NIF y facilitar un número de teléfono operativo el día de la cita. Una vez confirmada la reserva, la Agencia enviará un recordatorio y, en la fecha asignada, será un técnico quien contacte directamente para iniciar la confección de la declaración. La institución insiste en que el ciudadano no debe llamar él mismo, sino esperar la llamada oficial, que siempre se realiza desde números identificables y nunca solicita datos bancarios completos por adelantado.

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Documentación necesaria para la declaración telefónica

Para agilizar el proceso, la Agencia Tributaria recomienda tener preparada toda la documentación habitual antes de la llamada. Aunque el técnico dispone de la mayor parte de la información fiscal, es necesario que el contribuyente confirme o aporte ciertos datos. Entre los documentos más relevantes se encuentran:

DNI o NIE del declarante y, en su caso, de los miembros de la unidad familiar.

y, en su caso, de los miembros de la unidad familiar. Es imprescindible disponer del documento físico para verificar fechas de validez y números de soporte.

Número IBAN de la cuenta bancaria donde se desee domiciliar el pago o recibir la devolución.

donde se desee domiciliar el pago o recibir la devolución. La Agencia recuerda que nunca solicitará claves ni información adicional de acceso a la banca electrónica.

Certificados de ingresos y retenciones , especialmente en casos de pensiones, prestaciones por desempleo o rendimientos del trabajo procedentes de varios pagadores.

, especialmente en casos de pensiones, prestaciones por desempleo o rendimientos del trabajo procedentes de varios pagadores. Información sobre inmuebles , como referencias catastrales, contratos de alquiler o justificantes de gastos deducibles en caso de arrendadores.

, como referencias catastrales, contratos de alquiler o justificantes de gastos deducibles en caso de arrendadores. Justificantes de aportaciones a planes de pensiones, cuotas sindicales, donativos o cualquier otro gasto deducible que no figure automáticamente en los datos fiscales.

a planes de pensiones, cuotas sindicales, donativos o cualquier otro gasto deducible que no figure automáticamente en los datos fiscales. Documentación relativa a cambios personales o familiares, como nacimientos, situaciones de discapacidad, separaciones o fallecimientos, que puedan modificar el cálculo de la declaración.

El técnico revisará cada apartado y confirmará con el contribuyente la información antes de presentar la declaración. En caso de que falte algún documento esencial, la Agencia podrá reprogramar la cita para completar el expediente.

La Agencia Tributaria destaca que el sistema telefónico permite atender a millones de contribuyentes sin necesidad de desplazamientos y con un nivel de asistencia similar al presencial. Además, la modalidad telefónica contribuye a descongestionar las oficinas durante los meses de campaña y ofrece una alternativa accesible para personas mayores o con dificultades de movilidad.