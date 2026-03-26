El 25 de junio de 2026 es el fin del plazo de presentación si el resultado es ingreso con domiciliación en cuenta

Deducción de hasta 2.000 euros en la Declaración de la Renta 2026 por rendimiento del trabajo

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Hay un error que se repite en cada campaña fiscal. Y es que, lo habitual para millones de contribuyentes es conocer la fecha del 30 de junio como el gran horizonte para la declaración de la renta, que comienza el 8 de abril, pero pocos saben que ese cierre general es, para muchos perfiles, una trampa de percepción. El calendario de la Agencia Tributaria incluye al menos dos plazos intermedios que pasan desapercibidos y cuya omisión activa un mecanismo de recargos automáticos que no requiere ninguna actuación adicional de Hacienda para ejecutarse, ya que se aplican solos.

El plazo invisible: el 25 de junio

La Agencia Tributaria ha fijado el inicio de la campaña 2025-2026 para el 8 de abril de 2026, con plazo para la presentación por internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio hasta el 30 de junio de 2026. Hasta aquí, lo que conoce la mayoría. Lo que se escapa es que, por una parte el 25 de junio de 2026 es el fin del plazo de presentación si el resultado es ingreso con domiciliación en cuenta. Por otra, que el 5 de noviembre de 2026 es el tiempo límite para el ingreso del segundo plazo de la declaración de la Renta 2025 si se ha fraccionado el pago (modelo 102).

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Es decir, que a pesar de que el plazo general de presentación es hasta el 30 de junio, si se quiere pagar mediante domiciliación bancaria, el margen se acorta unos días. Esa diferencia explica por qué algunos contribuyentes, aun presentando dentro de plazo, se encuentran con que ya no pueden domiciliar y deben optar por otras formas de pago.

La consecuencia inmediata de no entender esta distinción es que el contribuyente presenta su declaración el 26, 27, 28, 29 o 30 de junio creyendo que está en plazo, aunque técnicamente lo esté, pero ya no puede optar por la domiciliación bancaria. Si la cuenta no tiene fondos suficientes el día que Hacienda efectúa el cargo por otras vías, el tributo no ingresado entra en período ejecutivo con sus propias consecuencias.

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Y si se escogen dos plazos, el contribuyente tiene que abonar el 60% el 30 de junio y el 40% en noviembre. El segundo plazo (40%) se cargará automáticamente el 5 de noviembre de 2026. Este vencimiento cae fuera de la campaña formal, a cuatro meses del cierre oficial, y acumula todos los ingredientes para ser olvidado, puesto que no hay comunicación proactiva de Hacienda, no hay aviso en el borrador, no hay recordatorio oficial en sede electrónica. Si ese día la cuenta no tiene saldo, la deuda entra directamente en período ejecutivo.

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La mecánica del recargo

Cuando una declaración con resultado a pagar se presenta fuera del plazo oficial sin que Hacienda haya requerido previamente al contribuyente, se activa el artículo 27 de la Ley General Tributaria. El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso. Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

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Existe una válvula de escape, aunque condicionada. El importe de los recargos se reducirá en el 25 por ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea. Es decir, si se paga rápido y sin recurrir, el golpe se atenúa, pero no desaparece.