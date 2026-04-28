Hasta 3.000 euros para montar tu primer negocio si eres menor de 35 años

Ayudas dirigidas específicamente a jóvenes menores de 35 años que quieran arrancar o consolidar un proyecto propio

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El Instituto de la Juventud, un organismo dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, tiene actualmente abiertas dos convocatorias simultáneas dirigidas específicamente a jóvenes menores de 35 años que quieran arrancar o consolidar un proyecto propio. Las dos son distintas en forma y cuantía, pero tienen un mismo propósito: reducir la brecha entre tener una idea y poder vivirla profesionalmente.

De 3.000 a 10.000 euros según el proyecto

La primera convocatoria es la más versátil. La convocatoria Ayudas Injuve para la Creación Joven, publicada en el BOE número 89, de 11 de abril de 2026, está dirigida a personas físicas y jurídicas de nacionalidad española o con residencia legal en España que no superen los 30 años de edad en los supuestos de investigación, producción de obra, movilidad de obra producida y/o creadoras/es y comisariado para la Sala Amadís, o los 35 años en el supuesto de Emprendimiento para la Creación Emergente.

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El crédito presupuestario total para estas subvenciones será de 230.000 euros. La cuantía individualizada de las ayudas será de 3.000 euros para los proyectos de investigación, 5.000 euros para los proyectos de producción de obra y de movilidad de obra o creadoras/es, de 7.000 euros para los proyectos de comisariado de la Sala Amadís y de 10.000 euros para los proyectos de emprendimiento para la creación emergente, con independencia del coste total estimado del proyecto a desarrollar.

La modalidad de emprendimiento, que es la única que amplía el límite de edad hasta los 35 años, financia específicamente iniciativas culturales y creativas que se estén iniciando o que necesiten un impulso para desarrollarse. Los 10.000 euros se conceden como pago anticipado. Los ámbitos cubiertos son las artes escénicas, las artes visuales, el cómic, la ilustración, el diseño, la literatura y la música. El plazo de solicitud es de veinte días hábiles desde la publicación en el BOE, es decir, hasta aproximadamente el 8 de mayo de 2026. La solicitud debe tramitarse a través de la sede electrónica del ministerio con certificado o DNI digital.

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El Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores

Para quienes han dado ya el primer paso y tienen una empresa activa, el Injuve acaba de abrir simultáneamente otra convocatoria con una dotación más ambiciosa. El Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores para el año 2026, publicado en el BOE número 87, de 9 de abril de 2026, está dirigido a jóvenes que lideran proyectos innovadores y viables, de empresas ya constituidas, con una antigüedad máxima de tres años y mínima de uno en la fecha límite de la presentación de las solicitudes. A los diez primeros seleccionados les será concedida una ayuda económica que les facilite la consolidación del proyecto de empresa promovido por cada uno de ellos.

La dotación económica de la ayuda para cada uno de los diez primeros seleccionados es de 20.000 euros. La ayuda se concederá en régimen de pago anticipado. El Certamen tiene como finalidad apoyar proyectos innovadores, por lo que sólo se consideran aquellos que aporten ese carácter.

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El certamen está dirigido a jóvenes de nacionalidad española o con residencia legal en España, menores de 35 años, que lideren proyectos empresariales ya constituidos con una antigüedad mínima de un año y máxima de tres. Podrán participar tanto personas trabajadoras autónomas como empresas familiares, sociedades o asociaciones que desarrollen una actividad económica de forma habitual. Según la convocatoria, el plazo de solicitud finaliza el 8 de mayo de 2026.

Qué se valora y cómo presentarse

En el Certamen, el proceso de selección valorará especialmente el carácter innovador de los proyectos, el modelo de negocio, la sostenibilidad, el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la proyección en mercados nacionales e internacionales. La memoria de empresa debe incluir descripción de la actividad, del producto o servicio, el ámbito geográfico, el equipo directivo y los datos económico-financieros. En el caso de personas jurídicas, la solicitud debe presentarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Juventud e Infancia.

En el caso de las Ayudas para la Creación Joven, los documentos requeridos incluyen la instancia correspondiente, un dossier del proyecto con descripción y presupuesto desglosado, y el calendario de ejecución. Las personas jurídicas tienen obligación de usar medios electrónicos.