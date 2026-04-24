El plazo termina ya: ayudas y subvenciones activas que terminan este mes y que aún se pueden solicitar

La administración española acumula en estas semanas el cierre de algunas de las convocatorias más importantes del año

Subvención de hasta 7.000 euros para jóvenes que preparan oposiciones y casi nadie llega a solicitar

Compartir







Abril es un mes de vencimientos. Mientras el calendario fiscal marca sus propios ritmos, la administración española acumula en estas semanas el cierre de algunas de las convocatorias más importantes del año, que afectan a agricultores, estudiantes, empresas industriales y entidades culturales. Quien no actúe antes de que termine el mes puede perder el acceso a millones de euros en subvenciones ya convocadas.

Casi 4.900 millones para el campo, plazo el 30 de abril

La más voluminosa de las convocatorias activas es también la que tiene el cierre más próximo. El plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2026 estará abierto hasta el 30 de abril. Unos 585.000 agricultores y ganaderos pueden presentar la solicitud única de ayudas directas, y por superficie y animales de las intervenciones de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, que este año cuenta con 4.897 millones de euros, lo que supone 8 millones de euros más que la campaña anterior.

Entre las principales líneas de apoyo figuran la ayuda básica a la renta, los pagos redistributivos y los incentivos dirigidos a jóvenes agricultores. También destacan los ecorregímenes, orientados a fomentar prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

Finalizado el plazo, los solicitantes podrán presentar una modificación de su solicitud entre el 1 y el 31 de mayo para indicar los posibles cambios en su plan de siembra. Además, si se detecta alguna información errónea, los agricultores y ganaderos podrán adaptar sus solicitudes sin penalización hasta el 31 de agosto. La solicitud puede tramitarse tanto de forma presencial, en oficinas comarcales y organizaciones profesionales agrarias, como a través de la sede electrónica, con certificado digital.

Presupuesto récord en becas hasta el 18 de mayo

Aunque su cierre cae en mayo, el plazo ya está abierto y conviene actuar con margen. El plazo para presentar la solicitud de beca se extiende desde las 8:00 horas del 7 de abril de 2026 hasta las 15:00 del 18 de mayo de 2026. Es aconsejable no dejar la solicitud para el último día porque el Ministerio puede requerir datos que se encuentren en documentos que el solicitante tendrá que buscar o consultar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027 cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros que beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas. Pueden solicitarlas quienes vayan a cursar bachillerato, estudios universitarios, Formación Profesional, enseñanzas artísticas superiores, deportivas o de idiomas, entre otros. Todo el trámite se realiza en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Dos convocatorias abiertas con plazo en abril y mayo

El Ministerio de Cultura tiene actualmente en marcha dos líneas simultáneas. La primera afecta a entidades culturales profesionales sin ánimo de lucro, con un plazo de solicitud abierto del 25 de marzo al 27 de abril de 2026.

La segunda, más amplia, está dirigida a proyectos de impacto social. El importe global destinado a estas subvenciones es de 4.700.000,00 euros, con un plazo de solicitud abierto del 11 de abril al 11 de mayo de 2026. Pueden optar tanto entidades sin ánimo de lucro como personas jurídicas con ánimo de lucro con residencia fiscal en España. Las solicitudes deben presentarse a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Cultura.

Pymes en Madrid con plazo hasta finales de abril

Para las pequeñas y medianas empresas con centro productivo en la capital, el tiempo prácticamente se ha agotado. La convocatoria, cuya ventana de solicitud permanecerá abierta hasta el próximo 21 de abril de 2026, está dirigida específicamente a pequeñas y medianas empresas que cuenten con domicilio fiscal en el término municipal de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para solicitar ayudas por valor de 2,9 millones de euros destinadas a pymes industriales y servicios vinculados a la industria, con el objetivo de reforzar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del tejido productivo de la capital. La convocatoria contempla la posibilidad de acceder a cuatro líneas de ayudas simultáneamente, lo que permite que una misma empresa pueda alcanzar una subvención máxima de hasta 130.000 euros si cumple todos los requisitos. Las cuatro modalidades son digitalización (hasta 10.000 euros), producción sostenible (hasta 20.000 euros), mejora productiva Industria 4.0 (hasta 60.000 euros) y prototipos I+D+I (hasta 40.000 euros).