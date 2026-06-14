La periodista se va de vacaciones durante 15 días y cuando regrese se incorporará temporalmente en 'El Matinal'

La universidad Nebrija premia a una emocionada María Casado: "Cuando más brillante es la gente de al lado, yo brillaré más"

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La presentadora María Casado se despide de Carmen Corazzini. La periodista se va de vacaciones durante 15 días y volverá a incorporarse en 'El Matinal'. Durante el informativo de la noche, ambas se han abrazado de forma emotiva y con un toque de humor. "Ahora se van a pensar que nos han pillado y un poco sí, pero les tengo que decir que quería la despedida con ella porque precisamente la dejamos descansar un ratito, solo un ratito. 15 días", ha empezado diciendo Casado.

Carmen Corazzini, con los labios fruncidos, ha confirmado la noticia. "Cuándo empiezas el matinal?", le ha preguntado Casado. "La última semana de junio nos vamos a ver de lunes a viernes muy prontito, por la mañana", ha afirmado la periodista.

"Cuídenme a la jefa, que se queda al pie del cañón", pide Corazzini

Estos días estaremos sin ver a Carmen Corazzini junto a María Casado. Pero por una buena causa: las vacaciones. La periodista ha querido despedirse de la presentadora y de los telespectadores pidiendo un favor: "Cuídenme a la jefa, que se queda al pie del cañón". Casado, con una sonrisa, le ha dado un beso a su compañera y ambas han compartido un momento de gran emotividad en el plató.

Hasta la última semana de junio no podremos ver a Corazzini en 'El Matinal', el espacio informativo que ven los auténticos madrugadores. De momento, nos quedamos con esa fecha señalada en el calendario para que no se nos olvide.