El Ayuntamiento de Cádiz ya ha puesto en marcha el plan de emergencia para saber cómo actuar ante un tsunami

Cádiz comienza a señalizar las rutas de evacuación ante posibles tsunamis

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Ver un tsunami en el Mediterráneo puede que no sea tan descabellado como creíamos, sobre todo en Andalucía. Ya ocurrió en 1755, cuando un terremoto en Portugal llegó en forma de tsunami a las costas españolas. En la costa gaditana se registraron olas de hasta 10 metros de altura.

"Las costas fueron salvajemente asoladas por el tsunami como consecuencia del terremoto de Lisboa. No tenemos cifras exactas de fallecimientos pero sabemos que fueron muchísimas", explica Manuel Parodi, de la academia andaluza Historia UCA. "Se estima que solo en Cádiz murieron entre 200 y 400 personas", añade el experto.

"Ya va tocando", señala Manuel Parodi sobre la posibilidad de un tsunami en España

Para Manuel Parodi, estas escenas suceden cada cierto tiempo: "Episodios de esta naturaleza se han producido de manera cíclica y periódica cada ciertos años en las costas". Aunque él no es geólogo ni sismólogo, advierte que "ya va tocando".

El Ayuntamiento de Cádiz ya ha puesto en marcha el plan de emergencia y en las calles ya se pueden ver las sirenas y las señales de rutas de evacuación con puntos de encuentro para saber cómo actuar. A los vecinos les parece una buena idea que se apliquen medidas para este tipo de catástrofes. "Me parece correcto para que la gente sepa por donde tengan que ir", afirma un hombre.

Ahora, en las calles de Cádiz ya se pueden observar estos detalles que forman parte del plan de emergencia. Y, en verano, se realizará un simulacro para enseñar a la ciudadanía las pautas de actuación ante un tsunami.