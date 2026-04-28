Más de un millón de contratos de alquiler se quedan ahora expuestos a subidas de los propietarios

Gema, una mujer que lleva 25 años de inquilina que se ha acogido a la prórroga extraordinaria del alquiler: "No puedo encontrar una casa"

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Tras el fracaso del decreto, más de un millón de contratos de alquiler se quedan ahora expuestos a subidas de los propietarios. Son casi tres millones de personas que ahora se plantean muchas dudas. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué pasará ahora con las prórrogas de los alquileres y se esperan litigios en los tribunales.

El tiempo corre en su contra. En unos meses a Gemma se le acaba el contrato de la que ha sido su casa 25 años. "Enseguida que salió el decreto de la prórroga que es cortísimo, pero algo es algo, para seguir luchando me acogí", confiesa.

Lo hizo, mientras el decreto estaba en vigor. Ahora ¿Qué pasa? "En nuestra opinión todas las personas tienen que estar tranquilas porque, aunque el Real Decreto haya decaído hoy, si ellos han mandado un burofax, estaban bajo el paragüas de una ley vigente". Eso, aunque no se haya tenido aún respuesta de la propiedad.

Los expertos creen que no se puede subir en estos casos el alquiler porque la reclamación se ha hecho dentro del plazo de vigencia de la ley.

Los contratos posteriores al 28 de abril, pueden ser discutidos por los caseros

Los contratos posteriores al 28 de abril entran en una zona más incierta y algunos caseros podrían discutirlo. "Si quieren ir a tribunales que vayan, pero se van a gastar el dinero en un abogado y un procurador para un redultado que le va a llegar cuando la prórroga esté terminando".

Aun así millones de inquilinos se siguen preguntando si algún día el alquiler dejará de ser un problema