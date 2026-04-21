Las compañías aéreas temen que los riesgos por la falta de queroseno sean reales para verano

¿Subirá el precio de los vuelos por la guerra de Irán? De cada 100 euros de coste que tiene una compañía aérea, 30 son del combustible

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Estados Unidos e Irán se sentarán hoy en la segunda ronda de negociaciones para ver si alcanzan un acuerdo para el alto el fuego. La incertidumbre de esta guerra y el bloqueo del estrecho de Ormuz -por donde pasa el 20% del petróleo mundial- está provocando una escasez de combustibles que podrá suponer una amenaza para Europa.

Así lo reconoce el director de la Agencia Internacional de Energía AIE, Fatih Birol: "Les puedo asegurar que pronto oiremos la noticia de que algunos vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse debido a la falta de combustible para aviones". ACI Europe, la organización que representa a los aeropuertos de la UE, afirmó que las reservas de combustible se están agotando y que la fecha límite para las aerolíneas es el cuatro de mayo.

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Con el verano llamando a la puerta, las compañías aéreas temen que las consecuencias en los viajes sean reales. Ryanair ya anunció que solo pueden garantizar suficiente combustible hasta la mitad mayo. Pero, ¿qué sucede si hemos comprado un billete de avión y lo cancelan por la falta de queroseno?

¿Puede una aerolínea cancelar un vuelo por la subida del combustible?

En teoría, sí. La Organización de Consumidores y Usuarios aclara que aunque una aerolínea cancele un vuelo "por subida del combustible", el pasajero sigue teniendo los derechos reconocidos en el Reglamento 261/2004, siempre que el vuelo salga de un aeropuerto de la UE (o llegue a él) con una línea aérea europea.

IURIS, estudio jurídico, recuerda que el aumento del coste del combustible forma parte del riesgo empresarial, por lo que es legal. Pero esto no exime a la compañía de cumplir con la normativa de protección de pasajeros. El Reglamento (CE) nº 261/2004 establece que las aerolíneas solo quedan exentas de indemnizar cuando la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias:

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Ajenas al control de la compañía

Inevitables incluso adoptando medidas razonables

Es decir, el encarecimiento del combustible no entra en esta categoría porque es un riesgo económico del propio mercado, tal y como señalan desde IURIS. Si lo cancelan, la aerolínea debe ofrecer al pasajero una elección entre el reembolso del billete o un transporte alternativo.

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¿Cuáles son los derechos de los pasajeros si te lo cancelan?

Los pasajeros cuentan con unos derechos para las ocasiones en las que te cancelan un vuelo:

Reembolso o transporte alternativo: puedes elegir entre la devolución del dinero, un vuelo alternativo o un cambio de fecha. Una indemnización económica de hasta 600 euros: solo si la cancelación no es por causa extraordinaria o no se ha comunicado con suficiente antelación.

Pero ojo, si la cancelación es por la subida del combustible, lo habitual es que haya una indemnización solo si la aerolínea no lo ha comunicado con suficiente antelación. Si lo hace con más de 14 días no hay una compensación. Si es entre siete y 14 días, depende del vuelo alternativo y si lo anuncia con menos de siete días, lo normal es que sí haya indemnización.

Y, durante la espera, el usuario tiene derecho a atención, lo que puede incluir comida, bebida, alojamiento o transporte del aeropuerto al hotel. Así, también puede existir derecho a compensación económica salvo que la compañía pruebe que concurre una de las excepciones legales.