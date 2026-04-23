Sergio Delgado 23 ABR 2026 - 15:43h.

De momento, la capacidad de refino y almacenamiento de España ofrece cierto margen de estabilidad, aunque el sector opera en un entorno donde cualquier alteración puede tener efectos inmediatos

¿Subirá el precio de los vuelos por la guerra de Irán? De cada 100 euros de coste que tiene una compañía aérea, 30 son del combustible

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La tensión en Oriente Medio y su impacto en los mercados energéticos ya se han trasladado al transporte aéreo. El encarecimiento del queroseno y la presión sobre la cadena de suministro están obligando a las aerolíneas a tres cosas principalmente: ajustar rutas, reducir frecuencias y revisar precios. ¿Y esto en qué se traduce? En más retrasos, cancelaciones y un aumento generalizado de tarifas, especialmente en vuelos de larga distancia.

Aunque en países como España la capacidad de refino y almacenamiento ofrece cierto margen de estabilidad, el sector opera en un entorno donde cualquier alteración puede tener efectos inmediatos.

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Y claro, para los pasajeros, esto implica una mayor probabilidad de incidencias en sus viajes y la necesidad de conocer cómo actuar ante cualquier imprevisto. Las vacaciones de millones de personas pueden estar en peligro.

Qué hacer si cancelan tu vuelo

Si una aerolínea cancela un vuelo, el pasajero tiene derecho a elegir entre dos opciones principales: el reembolso íntegro del billete o la reubicación en un transporte alternativo hasta el destino final.

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Este reembolso debe realizarse en un plazo máximo de siete días y cubrir el importe completo del trayecto no realizado.

En caso de optar por un vuelo alternativo, la compañía debe ofrecer una solución lo antes posible o, si el pasajero lo prefiere, en una fecha posterior que le convenga. Esta obligación se mantiene incluso en situaciones de alta demanda o limitación de plazas.

Además, si la cancelación se comunica con poca antelación, el pasajero puede tener derecho a una compensación económica que oscila entre 250 y 600 euros, en función de la distancia del vuelo.

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Qué hacer si tu vuelo se retrasa varias horas

Cuando un vuelo sufre un retraso significativo, también se activan derechos específicos.

A partir de determinadas horas de espera, la aerolínea debe proporcionar asistencia básica, lo que incluye comida, bebida y, si es necesario, alojamiento. El umbral depende de la distancia del vuelo, pero en trayectos europeos suele situarse en torno a las dos o tres horas. Si el retraso supera las cinco horas, el pasajero puede renunciar al viaje y solicitar el reembolso completo del billete.

En situaciones donde el retraso implica pasar la noche fuera, la compañía está obligada a cubrir los gastos de hotel y transporte entre el aeropuerto y el alojamiento.

Qué ocurre con la compensación económica

La compensación no se aplica automáticamente en todos los casos. Depende de si la causa del problema se considera una circunstancia extraordinaria o una responsabilidad operativa de la aerolínea.

Las incidencias derivadas directamente de factores externos, como conflictos internacionales que afecten al suministro de combustible, como en este caso, pueden eximir a la compañía del pago de compensaciones.

Sin embargo, esto no elimina su obligación de asistencia ni de ofrecer alternativas o reembolsos. Por el contrario, si la cancelación o el retraso responde a decisiones internas, como una mala planificación o ajustes de capacidad, el pasajero sí puede reclamar esa indemnización.

Qué hacer si suben los precios tras comprar el billete

El aumento del precio del combustible está llevando a algunas aerolíneas a aplicar recargos en sus tarifas. Esta práctica es legal siempre que se comunique claramente durante el proceso de compra.

Sin embargo, una vez confirmado el billete, el precio no puede modificarse de forma unilateral. Es decir, la aerolínea no puede exigir un pago adicional después de la compra para cubrir el incremento del combustible.

Este principio está respaldado por la normativa europea, que obliga a mostrar el precio final desde el inicio, incluyendo todos los suplementos.

Qué derechos tienes durante la espera en el aeropuerto

El llamado derecho de atención sigue vigente en cualquier escenario. Esto implica que la aerolínea debe garantizar condiciones mínimas de asistencia mientras el pasajero espera una solución.

Entre estas obligaciones se incluyen comidas, bebidas, acceso a comunicaciones y, en caso necesario, alojamiento. Estas medidas no dependen de la causa del retraso o cancelación, sino del tiempo de espera y las circunstancias del viaje.

Incluso en situaciones complejas, como escalas interrumpidas o conexiones perdidas, la responsabilidad de la aerolínea se mantiene hasta que el pasajero alcanza su destino final.

Cómo reclamar y evitar perder tus derechos

Para ejercer estos derechos es fundamental conservar toda la documentación del viaje: tarjeta de embarque, confirmación de reserva y cualquier comunicación recibida por parte de la aerolínea.

También es recomendable solicitar justificantes de gastos en caso de asumir costes adicionales durante la espera. Estos documentos son clave para tramitar reclamaciones posteriores.