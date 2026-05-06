Tiene unos 130 metros cuadrados de playa, y ahora el precio está la media de la semana 4.800

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Estamos en mayo en plena búsqueda de destino para las vacaciones y los precios ya están demasiado caros, están disparados en algunos destinos, como por ejemplo en Galicia, en la playa de Sansenso una semana puede llegar a costar más de 2000 euros por un apartamento de un solo dormitorio.

En Galicia, en zonas como la de Sanxenxo ya están reservados el 80% de todos los pisos turísticos para este verano y, en esta zona es donde tiene mayor porcentaje de pisos turísticos, aproximadamente el 11%.

Cada vez son más los turistas que eligen playas como esta para pasar sus vacaciones durante los meses de julio o agosto y, como decías, los precios están disparados porque, la oferta aumenta, pero la demanda también está disparada. Ocho mil kilómetros de costa tiene España y muchos veraneantes que quieren disfrutar de un pedazo de esa primera línea de playa, al menos una semana en verano.

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A estas alturas de año ya hay casi un 85% de apartamentos reservados en las zonas más populares. Ahora mismo agosto está totalmente completo, una quincena suele rondar los 4.500 euros. Desde 2020 alquilar en primera línea de playa se ha encarecido un 40% y este año sigue subiendo.

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Este mismo apartamento cuesta casi un 4% más. Nos han crujido con impuestos de subida de IBIS, del impuesto de la basura. Andalucía, Cataluña, Galicia, en cualquier comunidad de una semana rondan los 2.000 euros, aunque puede ser mucho más.