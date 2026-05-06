Subvención de hasta el 50% de la inversión para reformar tu local comercial en 2026

Varias comunidades autónomas han abierto líneas específicas que permiten recuperar entre el 50% y el 80% de lo gastado

El plazo termina ya: ayudas y subvenciones activas que terminan este mes y que aún se pueden solicitar

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El tejido comercial de proximidad lleva años reclamando que las subvenciones a la reforma no las tengan solo las grandes superficies. Lo que muchos propietarios de pequeñas tiendas, peluquerías o talleres artesanos desconocen es que, en 2026, varias comunidades autónomas han abierto líneas específicas que permiten recuperar entre el 50% y el 80% de lo gastado en obras, mobiliario, equipamiento o digitalización del local. Son programas recurrentes, con calendarios anuales, cuyo funcionamiento conviene conocer con tiempo para no llegar tarde al siguiente ciclo.

Madrid: 50% de la inversión y hasta 10.000 euros

La Comunidad de Madrid convoca anualmente esta línea desde 2016. La cuantía a percibir será del 50% de la inversión justificada, que deberá ser de un mínimo de 500 euros en el sector artesanal y de 5.000 en comercios y servicios, que podrá llegar a ser de 10.000 euros por receptor. La convocatoria cuenta con una inversión del Ejecutivo autonómico de 2,5 millones de euros.

Son subvencionables las actuaciones realizadas entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026 como obras de ampliación, transformación o nueva apertura de establecimientos; adquisición e instalación de equipamiento, maquinaria y mobiliario; y adquisición e instalación de equipos informáticos o tecnológicos y software. La subvención financia el 50 por ciento del presupuesto aceptado, con el límite máximo de 10.000 euros.

Por tercer año consecutivo, se incluyen entre los beneficiarios las empresas de servicios complementarios, como peluquerías, servicios de estética o de reparación, que tengan un establecimiento físico en la región abierto al público.

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Castilla y León: hasta 30.000 euros cubriendo el 75% del proyecto

La convocatoria de Castilla y León de 2026 establece porcentajes de subvención superiores a los de Madrid. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado la nueva convocatoria de subvenciones dirigida a apoyar las inversiones destinadas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión en el comercio de proximidad. Las ayudas cubren el 75% de la inversión realizada por autónomos y pymes del sector comercial y servicios de proximidad con un presupuesto aceptado de hasta 40.000 euros, lo que equivale a una ayuda máxima de 30.000 euros.

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Entre las actuaciones que pueden ser objeto de financiación se encuentran las obras destinadas a la modernización física del local; las actuaciones de digitalización mediante la implantación de soluciones tecnológicas para mejorar el proceso productivo o la gestión, así como el diseño de páginas web o sistemas de venta online; la adquisición de maquinaria, herramientas y mobiliario directamente vinculados a la actividad productiva, entre otras.

Serán financiables aquellas actuaciones ejecutadas entre el 1 de abril de 2025 y el 13 de marzo de 2026, siempre que estén relacionadas con la modernización, digitalización o mejora de la gestión del negocio. Los proyectos deberán contar con una inversión mínima de 2.000 euros y máxima de 40.000 euros. La convocatoria cuenta con un crédito inicial de un millón de euros, que podrá ser incrementado en otro millón adicional.

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Galicia: 80% de subvención y por orden de entrada

Galicia es la comunidad que mayor porcentaje de financiación ofrece en su programa de comercio, con el añadido de que las solicitudes no compiten entre sí sino que se resuelven por orden temporal de presentación. La intensidad de la ayuda será del 80% de la inversión subvencionable (IVA excluido), con el límite máximo que se establece para cada actuación subvencionable y para cada línea de ayudas. Para la concesión de estas subvenciones se destina un crédito de 3.950.000 euros.

La línea de modernización contempla como actuaciones subvencionables las obras de acondicionamiento y reforma de la superficie de exposición y venta; adquisición de mobiliario auxiliar y mobiliario expositivo; servicios de elaboración del proyecto de interiorismo y decoración; puertas automáticas; sistemas de iluminación eficientes y sensores de presencia; sistemas de climatización eficientes; actuaciones de mejora de la fachada y aislamiento térmico y acústico; y colocación de toldos y rótulos.

Claves para prepararse a tiempo

Los tres programas comparten una lógica de funcionamiento que obliga a planificar con meses de antelación: las inversiones son subvencionables antes de que abra el plazo de solicitud, pero la documentación debe estar perfectamente ordenada cuando llegue la convocatoria. Facturas, justificantes bancarios de pago, fotos del estado previo del local y presupuestos de proveedores son los documentos que ninguna de estas administraciones acepta aportar a posteriori.