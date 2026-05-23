Trabajadores de Inditex, Mango o Primark, convocados este sábado a la huelga de comercio de moda y calzado

UGT denuncia que en el preacuerdo firmado se generan desigualdades entre los cerca de 200.000 trabajadores del sector y supone una pérdida de derechos de manera general

Huelga en Inditex Coruña en plenas rebajas

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Los trabajadores de Inditex, Mango, H&M, Tendam o Primark, entre otras firmas de moda, están llamados a la huelga general este sábado en toda España por UGT para protestar contra el recorte de derechos que supone el convenio nacional de grandes empresas del textil y el calzado de la Asociación de Retail Textil España (ARTE).

En concreto, el sindicato califica esta huelga de "hecho histórico" en el sector, donde nunca se había vivido esta situación a nivel nacional, por lo que hace un llamamiento a los trabajadores de las grandes empresas de moda y calzado a salir a las calles para protestar por el preacuerdo firmado hace unos meses por la patronal y los sindicatos CCOO y Fetico, ya que considera que "elimina derechos a muchos trabajadores de los distintos territorios, cargándose de un plumazo la negociación colectiva de los territorios y generando una desigualdad inmensa entre trabajadores antiguos y nuevos".

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Perdida de derechos de los trabajadores

Tras movilizaciones a nivel territorial en las últimas semanas, el sindicato ha convocado a un parón general en todo el territorio con protestas ante tiendas de las marcas de moda y centros comerciales. Así, en Madrid, el sindicato ha convocado una concentración a las 12.00 horas en la calle Preciados, junto a la Plaza del Callao.

La negociación del convenio continúa con los puntos pendientes después del preacuerdo alcanzado y UGT apunta a que muchos territorios seguirán perdiendo más derechos, los que son eliminados de los convenios territoriales y no aparecen en el nuevo de ARTE o son peores para el conjunto de los trabajadores.

De esta forma, el sindicato alerta de que la diversidad de convenios territoriales provoca que la pérdida de derechos sea distinta en cada región, aunque es cierto que algún territorio gana salarialmente y en reducción de jornada, pero pierde en otros derechos como licencias retribuidas, complemento de IT, periodo de vacaciones o contratación.

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"No queremos perder ni uno sólo de los derechos actuales, nuestra pretensión es que el convenio colectivo de ARTE sea un convenio de mínimos, donde prevalezca la negociación territorial y de empresa, en todos aquellos aspectos que mejoren el de ARTE", han señalado.

UGT denuncia que en el preacuerdo firmado se generan desigualdades entre los cerca de 200.000 trabajadores del sector y supone una pérdida de derechos de manera general. Así, señalan que el acuerdo establece que la diferencia salarial se integrará en un complemento 'ad personam', dejando abierto que dichas cantidades puedan ser absorbidas y compensadas en el futuro, lo que supondrá una pérdida de poder adquisitivo a medio plazo, con salarios congelados.

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Además, explican que la estructura que se ha pactado posibilita la contratación de nuevo personal con condiciones económicas inferiores a las actualmente percibidas por trabajadores con mayor antigüedad, creando una dualidad y generando una evidente situación de sustitución y precarización.

UGT denuncia que a unos trabajadores se les aplicaría el salario del convenio del territorio y a otros el nuevo de ARTE, por lo que esta diferencia salarial crea un incentivo empresarial para reemplazar a trabajadores con mayor antigüedad y coste, afectando directamente a la estabilidad en el empleo y vulnerando el principio de igualdad retributiva a igual trabajo.

Las empresas aseguran que el preacuerdo promueve una mejora real

Por su parte, ARTE enfatizó hace un mes que el preacuerdo alcanzado estaba todavía en negociación, pero que lo acordado promueve la "equidad y mejora real" de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y no recorta derechos. Así que volvía a apelar "al diálogo" tras las huelgas que se están produciendo por todo el territorio convocadas por UGT.

"El convenio aún está en negociación y requiere de diálogo responsable, ya que en este momento el texto del futuro convenio aún está en construcción. El preacuerdo promueve la equidad y mejora real de condiciones laborales", ha asegurado la presidenta de ARTE, Ana López-Casero, en declaraciones a Europa Press.

Hay que recordar que la patronal textil rubricó el pasado 26 de marzo un preacuerdo sólo con CCOO y Fetico, y que contó con la negativa de UGT y CIG. Un preacuerdo que llegaba tras más de tres años de negociación y que conlleva mejoras en materia de contratación, salarios y jornada laboral para más de 200.000 trabajadores en España.