Iván Sevilla 23 MAY 2026 - 11:36h.

La cantante catalana subió de repente de 'La Casita' al escenario, donde bailó y cantó como artista invitada en el show

El concierto completo de Bad Bunny que encendió Barcelona: un arranque en catalán y presencia de jugadores del Barça

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BarcelonaBad Gyal fue la primera artista invitada por Bad Bunny en el concierto que abría su gira europea. En Barcelona ofreció este 22 de mayo un show apoteósico con varios futbolistas del Barça presentes.

El puertorriqueño quiso tenerlos en 'La Casita', un segundo escenario debajo del principal que recrea precisamente las viviendas típicas de su país natal. Lo montará también en sus otros espectáculos en España.

Justo del interior de esa estructura que lucía un atractivo color rosa y amarillo subió la cantante catalana Bad Gyal, de forma repentina, cuando estaba ya sonando el mítico tema 'Yo perreo sola'.

Bad Gyal cantó su éxito 'Da Me'

Con un vestido bastante colorido igualmente, la barcelonesa estuvo interpretando y bailando ese hit con el artista latino antes de cantar su 'Da Me', incluido en el último álbum de ella lanzado este 2026.

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El público, entre el que había numerosos famosos que quisieron vivir en directo este comienzo de la gira europea ''DeBÍ TiRAR MáS FOToS' en un lleno Estadio Olímpico Lluís Companys, disfrutó mucho de uno de los momentos de la noche.

Bad Bunny hizo vibrar el recinto con un total de 33 canciones, entre las de su último disco lanzado y los antiguos éxitos de su carrera musical como 'Callaíta' o 'Titi me preguntó'.

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Quienes no pudieron conseguir entrada para el concierto, todavía tienen la oportunidad de ver y escuchar al puertorriqueño este 23 de mayo, ya que programó una segunda fecha consecutiva en Barcelona capital.