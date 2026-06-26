El único sector laboral que contrata a más mayores de 45 años que a jóvenes

Redacción Uppers 26 JUN 2026 - 18:26h.

Los expertos apuntan a que se trata de un sector que requiere mano de obra especializada, formada y con experiencia

¿Qué trabajos buscan los mayores de 50? Los sectores con más oportunidades reales en 2026

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La construcción vuelve a convertirse en motor económico en España y en tabla de salvación para una gran parte de los trabajadores mayores de 45 años ya que es el único gran sector económico en España donde este grupo de edad firma más contratos que los jóvenes. Así lo revela un análisis del Grupo Adecco a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes al periodo enero‑mayo de 2026, difundido por ‘65ymás’.

Líderes en contratación

Según este medio, la tendencia contrasta con el comportamiento del resto de sectores productivos, donde la contratación se concentra en personas de entre 30 y 44 años.

Entre enero y mayo, las oficinas del SEPE formalizaron 6.010.196 contratos iniciales. De ellos, los mayores de 45 años obtuvieron el 27,96 % (1.680.835), con un 40,16 % de empleos indefinidos y un 59,84 % temporales. En paralelo, el grupo de 30 a 44 años acaparó el 32,93 % de los contratos (1.978.975), con un 44,13 % indefinidos y un 55,87% temporales.

La excepción se produce en la construcción. En este sector se firmaron 357.332 contratos iniciales en los cinco primeros meses del año. De ellos, 139.199 correspondieron a trabajadores de 45 años o más, lo que supone el 38,96 % del total. Esta cifra supera a la de los empleados de 30 a 44 años, que firmaron 128.767 contratos (36,04 %), y también a la de los menores de esa franja.

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El informe subraya que la construcción es el único ámbito donde el talento sénior lidera la contratación. En el resto de sectores, la tendencia se invierte. En agricultura y pesca, los mayores de 45 años lograron el 34,37 % de los contratos, frente al 36,23 % del grupo de 30 a 44 años. En los servicios, el talento sénior obtuvo el 26,51 %, lejos del 31,68 % de la franja intermedia. Y en la industria, los mayores de 45 años firmaron el 25,10 %, frente al 35,99% de los trabajadores de 30 a 44 años.

Según los expertos consultados por 65ymás, varias razones explican este predominio sénior en la construcción: la falta de mano de obra joven, la elevada rotación propia del sector, el envejecimiento general de la población, la experiencia acumulada por los trabajadores mayores y la necesidad económica de muchos desempleados de larga duración de más de 45, 50 o 55 años.

Declaraciones de los expertos

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), advierte de que “la construcción afronta un importante reto generacional” y recuerda que “9 de cada 10 trabajadores tienen más de 30 años”. Subraya que el sector requiere talento de todas las edades y que ofrece empleo estable, buenas condiciones laborales y oportunidades reales de desarrollo profesional.

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, señala que la elevada movilidad laboral influye en la edad media del sector y que la falta de mano de obra está obligando a recurrir a perfiles sénior. Recuerda que algo similar ocurre en la hostelería, aunque allí pesa más la estacionalidad.

El economista José Antonio Herce destaca que hay que romper una lanza por el talento sénior y afirma que esta tendencia “se va a generalizar en todos los trabajos que requieran formación y experiencia”. Asegura que la construcción "va a seguir tirando sí o sí” y podría convertirse en un motor económico.

Begoña Bravo, directora del Plan de Integración de la Fundación Adecco, explica que la contratación de sénior se debe a la falta de relevo generacional: “se están jubilando muchos profesionales" y estos puestos no resultan atractivos para las nuevas generaciones”. Añade que el sector arrastra sesgos por ser un trabajo físico, pese a que las condiciones han mejorado notablemente.

Por último, Pau A. Monserrat, economista de Futur Legal, sostiene que la construcción “no está de moda” para los jóvenes y que muchos empresarios “"los empresarios de la construcción se ven obligados a recurrir a los mayores de 45 años.” ante la falta de candidatos. Recuerda que los salarios ya no son tan competitivos como en el pasado y que la FP sigue sin tener el prestigio necesario para atraer talento.