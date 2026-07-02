Blanca Agost 02 JUL 2026 - 16:35h.

Las rentas más bajas no aparecen en esta estadística al no estar obligadas a presentar la declaración de la renta

El número de ricos se dispara en España casi un 30 % en 2024, a 18.829 contribuyentes, y alcanza máximos

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El empleo y la riqueza han aumentado en España, y ese crecimiento se refleja especialmente en las rentas más altas. Los contribuyentes que ingresan más de 600.000 euros al año han alcanzado un máximo histórico. Son casi 19.000 personas, un 28 % más que hace un año. La mayoría reside en Madrid, donde se concentra el 44 %, seguida de Barcelona, con el 21 %.

A pesar de suponer una cifra muy baja respecto al total de declarantes de este impuesto (el 0,08 % de todos los declarantes), entre el año 2007, en el inicio de la crisis económica, y el pasado 2024 los contribuyentes que han declarado rentas superiores a los 600.000 euros han crecido casi un 78 % desde los 10.580 declarantes que tenían estas rentas casi dos décadas.

La franja más numerosa es la de quienes ganan entre 30.000 y 60.000 euros anuales: casi seis millones de contribuyentes, el 23,5 % del total. Por su parte, las rentas más bajas no aparecen reflejadas en esta estadística, ya que la mayoría de quienes las perciben no está obligada a presentar la declaración de la renta.