El número de ricos se dispara en España casi un 30 % en 2024, a 18.829 contribuyentes, y alcanza máximos

Es la cifra más alta de ricos en España desde que hay registros

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Un total de 18.829 contribuyentes declararon rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en el año 2024, lo que supone una subida del 27,8 % respecto al ejercicio anterior y su cifra más elevada desde que hay registros, según la última estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2024 publicada por la Agencia Tributaria.

A pesar de suponer una cifra muy baja respecto al total de declarantes de este impuesto (el 0,08 % de todos los declarantes), entre el año 2007, en el inicio de la crisis económica, y el pasado 2024 los contribuyentes que han declarado rentas superiores a los 600.000 euros que tenían estas rentas casi dos décadas.

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En cambio, la mayor parte de los contribuyentes (5,8 millones, el 23,54 % del total) declaró unos rendimientos de entre 30.000 y 60.000 euros; otros 4,6 millones, entre 21.000 y 30.000 euros (el 28,54 % del total; y 4 millones, entre 12.000 y 21.000 euros (el 16,4 % del total).

Además, 3,2 millones (el 12,97 %) declaró rendimientos entre 1.500 y 6.000 euros, mientras que otros 2,2 millones (el 9,04% ) declararon entre 6.000 y 12.000 euros.

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De su lado, 1,7 millones de liquidaciones de IRPF (el 6,8 6% del total) se situaron en el tramo más bajo, entre 0 y 1.500 euros para todo el año, mientras que un total de 1,5 millones de declaraciones, el 6,22 % del total, registró un resultado de la declaración negativo o cero, donde se incluyen los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

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En la parte más alta de la tabla, los contribuyentes que declararon entre 60.000 y 150.000 euros fueron un total de 1,4 millones (el 5,56% del total), y los que tuvieron rendimientos entre los 150.000 y los 600.000 fueron 194.681 (el 0,79% del total).

De esta forma, y sumando también a los que declaran más de 600.000 euros, el conjunto de contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros alcanzó en 2024 los 1.583.185 contribuyentes, frente a los 1.346.400 de 2023, lo que supone un incremento del 17,6%.

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De acuerdo con la estadística de los declarantes de IRPF del año 2024, se presentaron un total de 24.628.279 liquidaciones, lo que supone un 2,7% más respecto al año anterior.