Top 10 familias más ricas de España

En España, el número de hogares que necesitan el ingreso mínimo vital ha aumentado un 18%, reflejando una realidad social cada vez más desigual

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En España, pese a la guerra o la crisis, los ricos cada año son más ricos. En 'Vamos A Ver', se ha tratado esta realidad que refleja un país de contrastes cada vez más marcados. Según la edición número 20 del informe sobre las mayores riquezas del país, los magnates españoles acumulan ya cinco años consecutivos de incremento patrimonial.

En el último ejercicio, sus fortunas crecieron un 14,3%, consolidando una tendencia al alza que contrasta con el empeoramiento de la situación económica de muchas familias.

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Mientras una parte de la población sigue intentando recuperarse del impacto de la pandemia, las grandes fortunas han sabido revalorizar sus negocios durante este ciclo. El número de milmillonarios en España ha aumentado significativamente: de 59 a 76 familias en solo un año, una cifra que casi duplica la registrada hace una década.

El número de milmillonarios en España ha aumentado significativamente: de 59 a 76 familias en solo un año

En lo más alto del listado continúa Amancio Ortega, que mantiene su posición como el hombre más rico del país, aunque no lidera el crecimiento en los últimos años. El segundo puesto lo ocupa Rafael del Pino, cuya empresa de infraestructuras ha experimentado una notable expansión en el último lustro. En tercer lugar se sitúa Juan Roig, impulsado por el éxito sostenido de su cadena de supermercados. La cuarta posición es para Sandra Ortega, heredera del imperio textil y una de las mayores fortunas del país.

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Dentro del top 5 destaca especialmente la Familia Puig, que ha registrado un crecimiento de hasta el 491,9%, impulsado por el auge de la perfumería y la cosmética. Aunque no figura en este quinteto, el caso de Florentino Pérez merece mención aparte: En apenas cuatro años ha multiplicado por cuatro su patrimonio cotizado, acercándose cada vez más a los primeros puestos del ranking.

Según los datos, el número de hogares que necesitan el ingreso mínimo vital ha aumentado un 18%, reflejando una realidad social cada vez más desigual. Así, España consolida una paradoja económica: los ricos son cada vez más ricos mientras aumenta la vulnerabilidad social. Una tendencia que, lejos de revertirse, parece acentuarse con el paso del tiempo.