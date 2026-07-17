Las maletas se convierten en un lujo para viajar y algunas ya nos esperan en el hotel

Nacho Soriano 17 JUL 2026 - 17:44h.

Turistas y viajeros, han de ahorrar un poco más para poder subirse con una maleta de mano al avión.

Un estudio muestra la distribución de asientos más eficiente en los aviones

Compartir







Cómo han cambiado las vacaciones, si echamos la vista atrás. Las maletas lo reflejan a la perfección. ¿Se acuerdan de los grandes equipajes, de hace años, cuando familias enteras se metían en un coche, normalmente para ir al pueblo?. Después, las compañías low cost generalizaron el avión como medio de transporte y fuimos reduciendo el tamaño de las maletas, para no tener que pagar por ellas.

Desde los años 60, volar es más común, pero también un poco diferente. Subirse al avión con una maleta pasa de ser una necesidad a un lujo. Turistas y viajeros, han de ahorrar un poco más para poder subirse con una maleta de mano al avión. Las tarifas de algunas compañías aéreas llegan a alcanzar los 163 euros por llevar una pieza de equipaje de mano.

PUEDE INTERESARTE Cómo mejorar tus viajes en avión este 2025: desde posibles indemnizaciones hasta el día perfecto para viajar

En el caso de Vueling, la compañía solo permite llevar gratuitamente un bulto de 40 x 20 x 30 centímetros, que deberá situarse bajo el asiento delantero sin que sobresalga ni suponga un obstáculo al pasar. Esta pieza no tiene límite de peso, pero sí debe caber perfectamente en el espacio asignado.

Para llevar en la cabina una maleta de 55 x 40 x 20 centímetros y hasta 10 kilos, tendremos que contratar las tarifas Fly o Fly Grande, en las cuales está incluida. Si tenemos otra tarifa, tendremos que pagar un suplemento por esa pieza de equipaje: de 10 a 59 euros en la web y la app, y de 45 a 75 euros en el aeropuerto. Asimismo, los clientes Premium, las personas con necesidades especiales o aquellas que viajen con un bebé, también podrán llevar una maleta de mano en cabina sin coste adicional.

La aerolínea Ryanair permite llevar una pieza pequeña de equipaje de 40 x 30 x 20 centímetros sin coste extra. Sin embargo, los clientes que contraten el servicio Priority sí podrán llevar un segundo equipaje de hasta 10 kg, además de que podrán embarcar por una cola prioritaria. El coste de este servicio es de entre 6 y 36 euros online, y de entre 20 y 60 euros en el aeropuerto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otra parte, también podemos añadir una maleta de mano independientemente de este servicio. El precio es de 9,49 a 44,99 euros online, y de 23,99 a 44,99 euros en el aeropuerto.

Ya no hablamos de las facturadas. Otro extra que puede encarecer todavía más el vuelo.

La maleta ha cambiado por completo lo que cuesta viajar. Los que puedan y quieran darser un capricho hasta surgen alternativas para llevar nuestras maletas al destino, al mismo hotel, como señala el director de Transotel, Miguel Ángel Prieto.

Eso sí, los turistas buscan alternativas por lo que cuesta viajar con ellas.