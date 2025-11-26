Yolanda Benítez 26 NOV 2025 - 22:15h.

El secretario de Transportes, Sean Duffy, lanza una insólita campaña para recuperar el glamour en los aeropuertos

El gobierno de EEUU pide a los viajeros cuidar su vestimenta en los aeropuertos: "Esa elegancia del viajero, las cosas ya no son como antes"

Compartir







Hace años, viajar en avión era una ocasión especial que merecía vestir bien. Pero ahora, seguro que muchos de ustedes se han encontrado con gente que se descalza y pone los pies en el asiento o que directamente viste ropa de estar en casa. Hay situaciones tan desagradables que la administración estadounidense ha tenido que intervenir.

En plena vorágine de desplazamientos por el día de Acción de Gracias, el secretario de Transportes, Sean Duffy, lanza una insólita campaña para recuperar el glamour en los aeropuertos.

PUEDE INTERESARTE Aena recurrirá la multa de 10 millones impuesta por la AEPD por sus sistemas de reconocimiento facial

"Traigamos de vuelta los modales y el respeto": el vídeo del ministro

"Las cosas ya no son como eran en la época dorada de los viajes" dice Duffy. En el vídeo se intercalan imágenes de la elegancia de antes frente a las actuales escenas de gritos y peleas con viajeros que incluso llevan el pijama puesto. Una escalada de comportamiento indisciplinado a bordo, con altercados que han aumentado un 400% en los últimos cinco años.

"Traigamos de vuelta los modales y el respeto, la era dorada asegura empieza contigo", señala Duffy. Y empieza por arreglarse para volar. Porque se quedó atrás lo de venir elegante a volar. “La gente va cómoda, ya no es como antes”, señala una azafata.

PUEDE INTERESARTE Iberia mantiene la cancelación de su vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre

Sean Duffy no aspira a que se recupere la elegancia del pasado pero no está dispuesto a ver pijamas y pantuflas. Y mucho menos pies descalzos a bordo. Pero el ministro tendrá que estar muy atento porque hasta el vicepresidente J.D Vance embarca a sus hijos en pijama.

Ropa cómoda, sí, pero presentable porque la comodidad no está reñida con el buen gusto.