Carlos Plá Valencia, 27 JUL 2026 - 14:12h.

Acompañados por efectivos de la Guardia Civil voluntarios formados en emergencias solo han podido acudir a unos pocos avisos por el riesgo que existe todavía en la zona afectada

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Junto a las personas, los animales son los otros grandes damnificados de incendios como el que se inició este sábado en la Vall d´Uixó (Castellón) y que afecta ya 21 municipios de la provincia donde por el momento se han calcinado 7.200 hectáreas.

Los miembros de Rescate Animal en Situaciones de Emergencia (RASE) se han desplegado por la zona para atender los avisos de autoridades y particulares y colaborar para recuperar animales atrapados en viviendas y fincas. "En una emergencia, los animales también necesitan una oportunidad", afirman desde RASE.

El primer rescate realizado por estos voluntarios ha permitido salvar a cuatro galgos que habían quedado atrapados en una parcela después de que sus propietarios tuvieran que dejar sus casas de forma precipitada ante el avance de las llamas y la acumulación de humo. "Hemos conseguido ponerlos a salvo ya que se encontraban en una zona de riesgo. Cada rescate es posible gracias a la coordinación, al trabajo en equipo y a todas las personas que están colaborando para que ningún animal quede atrás", explican.

Unos operativos en los que por el momento solo pueden participar voluntarios formados para trabajar en situaciones de emergencia junto a los cuerpos de seguridad. "Por ahora el acceso a las zonas de riesgo está restringido y solo podemos acceder acompañados con efectivos de Guardia Civil y de Bomberos", señala Esther Leiro, coordinadora de RASE.

Mientras tanto, están organizando los operativos para poder intervenir en cuanto se autorice el acceso a los pueblos afectados. "Tenemos avisos que nos han llegado de los efectivos que están trabajando en la zona y de particulares para poder acudir a recuperar mascotas atrapadas en viviendas", explica Leiro.

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Donaciones para atender a los animales

Los miembros de la asociación también se están encargando de atender a los animales evacuados por sus propios dueños del incendio y que se encuentran en el Pabellón Municipal de Onda. Piden comida para perros y gatos, transportines, camas y cualquier material que permita su cuidado. "Cada donación, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir atendiendo a los animales que más lo necesitan", señalan.

Desde RACE agradecen la colaboración del Ayuntamiento de Onda por ceder este espacio para atender y coordinar la ayuda a los animales afectados por el incendio.

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También han agradecido la gran cantidad de ofrecimientos de particulares que les están llegando para acoger a los animales evacuados.

Un joven rescata decenas de caballos

En el rescate de animales también están participando particulares que acuden a zonas de riesgo con sus propios medios.

Es el caso de Martin, un joven que con un remolque y acompañado de efectivos de la Guardia Civil ha conseguido rescatar medio centenar de caballos y decenas de cabras. "Los hemos llevado a zonas seguras", explica, y asegura que "es un absoluto desastre lo que hemos visto".