Blanca Agost 19 AGO 2026 - 16:29h.

Crece el número de turistas y viajeros que confían en los consejos de la IA para planificar rutas, elegir destinos y analizar las valoraciones de otros usuarios

Cómo planificar un viaje con IA: información que sí y que no debes darle

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La Inteligencia Artificial está cambiando nuestra forma de viajar y disfrutar de las vacaciones. Cada vez son más los turistas o viajeros que recurren a ellas para diseñarlas y contratarlas. Los datos apuntan que el 47 % de los turistas internacionales recurre a estas tecnologías para planificar sus viajes, y en España la cifra es aún mayor al alcanzar el 58 %

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Ahorro, ofertas singulares y comentarios

Los estudios demuestran que el auge de esta práctica responde a una motivación clara. En primer lugar está la búsqueda de ofertas económicas, algo que en nuestro país supone un 42% de las consultas.

Muy de cerca está otra de las justificaciones que esconde este recurso a la IA. El 39 % confiesa que la usa para encontrar propuestas “diferentes”, aunque paradójicamente acaban recibiendo recomendaciones similares a las del resto de usuarios.

También hay un 38 % que confía en sus respuestas para resumir opiniones y reseñas de hoteles, restaurantes y actividades, confiando en que la IA filtre les ayude a elegir el mejor destino, hotel o servicio.

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Una de las cuestiones que más ha sorprendido de este análisis es que son los menores de 29 años quienes más han abrazado esta forma de viajar. Para ellos, la IA no es solo una herramienta útil, es parte natural de su forma de consumir información. La planificación manual —comparar blogs, leer guías, perderse en foros— les resulta lenta e innecesaria frente a un sistema que promete eficiencia inmediata.