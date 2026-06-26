La organización de consumidores destaca las grandes cadenas como Moeve, Repsol, Petronor, BP y Eni, además de IDS, Valcarce e Iberdoex, como las más caras para repostar

¿Cuándo bajará el precio de la gasolina y el diésel en España tras la caída del petróleo y el alto al fuego en Irán? Un experto lo explica

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Repostar en las estaciones de servicio más baratas permite ahorros de al menos un 10% en carburante, una rebaja que se traduce en una factura anual hasta 300 euros más económica en gasolina y 250 euros en diésel que repostando en la mayoría de las grandes cadenas, según un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

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Análisis por provincias

En concreto, el análisis de OCU, que compara los precios de más de 12.000 estaciones de servicio, destaca a BonÀrea como la cadena más barata en diésel y gasolina 95, con supermercados y estaciones de servicio en Cataluña y zonas limítrofes; seguida de Alcampo y los autoservicios 'low cost' GM Oil. Con ahorros un poco menores pero también interesantes estarían AN Energéticos, Petroprix, Esclatoil, Plenenergy y Ballenoil.

Frente a las cadenas más caras, el estudio estima que el ahorro es de unos 20 céntimos de euro por litro, es decir, unos 10 euros en un repostaje de 50 litros.

Por el contrario, entre las estaciones más onerosas, OCU destaca las grandes cadenas como Moeve, Repsol, Petronor, BP y Eni, además de IDS, Valcarce e Iberdoex. No obstante, el estudio subraya que varias de ellas ofrecen tarjetas de puntos o descuento que pueden reducir el precio inicialmente anunciado.

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Por provincias, el informe también apunta importantes diferencias de precio, con Navarra, Teruel, Lleida y Barcelona liderando el ranking de posible ahorro. Asimismo, todo el noreste encabeza los precios más bajos, por la presencia de cadenas muy baratas como BonÀrea, AN Energéticos o Esclatoil.

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Mientras, entre las provincias más caras destacan Baleares, Palencia, Asturias y Ávila, con gasolineras un 5% más onerosas de media, según el estudio de la organización.

Por su parte, Canarias es un caso particular, ya que, como se aplica el IGIC en vez del IVA, los precios en las islas son más bajos que en la Península, alrededor de un 11% para el diésel y de un 6% en gasolina. En cualquier caso, es igualmente posible ahorrar otra buena cantidad de dinero eligiendo la cadena más barata en la zona, que vuelve a ser un año más Canary Oil.

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No obstante, OCU vuelve a observar el efecto 'pluma cohete', que lastra los posibles ahorros durante las bajadas del precio del barril de Brent, "por lo que solicita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un análisis en este sentido y, llegado el caso, sanciones".

A este respecto, subraya que los precios del diésel y la gasolina recogidos en el estudio en toda España revelan un problema añadido a raíz del cierre del Estrecho de Ormuz, ya que, frente a la inmediata subida del coste de los carburantes en marzo respondiendo al incremento del precio del barril de Brent, las posteriores bajadas del precio de este último en abril, tardaron semanas en trasladarse a las estaciones de servicio.