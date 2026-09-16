La Reserva Federal planta cara a Trump y acomete la primera subida de 25 puntos con Kevin Warsh al frente

La entidad estadounidense no elevaba los tipos desde hace más de tres años

Donald Trump se decanta por Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed)

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La Fed ha dado el paso que el presidente Donald Trump no quería que diera bajo ningún concepto: subir los tipos de interés a mes y medio de unas elecciones de medio mandato en el que los republicanos se juegan perder el poder legislativo. Kevin Warsh ha demostrado que él y el resto de gobernadores del organismo son los que mandan en la política monetaria de Estados Unidos. Veremos la reacción del presidente de EEUU ya que el aumento del precio del dinero puede suponer un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria, después de que hace poco más de diez días el inquilino de la Casa Blanca instara a la Fed a imponer la tasa de interés más baja del mundo. Ha hecho lo contrario.

La realidad es que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha optado por subir 25 puntos básicos los tipos de interés y elevar el rango objetivo hasta el 3,75% y 4%, en la primera decisión para endurecer la política monetaria del recién elegido presidente del banco central, Kevin Warsh, que se opone así a los anhelos de Donald Trump para bajar la tasa de referencia.

La primera subida de tipos desde 2023

La decisión se trata del primer incremento de los tipos de interés en Estados Unidos desde julio de 2023 y el precio del dinero regresará al nivel en el que se encontraba en diciembre de 2025, tras lo que se rebajó la tasa de referencia en enero y se mantuvieron los tipos por cinco ocasiones consecutivas. La decisión de la Reserva Federal se ha tomado de manera unánime.

El instituto emisor ha indicado que la actividad económica crece a un ritmo "sólido", a pesar de la incertidumbre derivada de la situación geopolítica. En esta línea, la Fed ha destacado el "fuerte" crecimiento de la productividad y una "robusta" inversión de capital, así como el buen desempeño del mercado laboral. "La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2 % fijado por el Comité. El Comité garantizará la estabilidad de precios.", reza el comunicado emitido por el banco central.

La subida de tipos ocurre en un contexto marcado por el alza de la inflación, arrastrada por los precios energéticos ante la dilatación del conflicto en Oriente Próximo y la presión sobre el mercado petrolero, con el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en el país norteamericano, por encima de los 100 dólares.

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La inflación en Estados Unidos se situó en el 3,4% en agosto, mismo dato que el mes anterior, con la inflación subyacente moderándose una décima. Por su parte, el mercado laboral de generó 162.000 nuevos empleos en agosto, mejorando en gran medida los datos de 21.000 puestos de trabajo de julio y superando las expectativas de los analistas.