El encarecimiento de carburantes y combustibles dispara el IPC en agosto al 4,3 %

En el mes de agosto, los carburantes y combustibles se encarecieron un 21,3 %, debido al shock energético derivado de la guerra en Irán

La inflación subyacente baja una décima hasta el 2,9 % interanual, mientras que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene contenida, situándose en el 2,3 %

Compartir







El índice de precios de consumo (IPC) se disparó siete décimas en agosto, hasta el 4,3 % interanual, por la subida de los carburantes y combustibles, tal y como ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del nivel más alto alcanzado desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6 %, y encadena dos meses consecutivos de ascensos.

PUEDE INTERESARTE El Congreso se prepara para debatir el decreto con 309 millones de ayudas económicas para Ceuta

El INE ha confirmado este martes unos datos que ya fueron adelantados hace dos semanas. En el mes de agosto, los carburantes y combustibles se encarecieron un 21,3 %, dentro de un contexto de shock energético derivado de la guerra en Irán y de reducción temporal de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

Es por eso por lo que el grupo con mayor influencia en la subida de la inflación fue el del transporte, cuya tasa anual subió más de tres puntos, hasta el 9,5 %, la más alta en cuatro años.

PUEDE INTERESARTE Nuevos descuentos en los combustibles a partir de septiembre: sube el doble para el diésel y baja para la gasolina

Por su parte, la inflación subyacente, que no contabiliza la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos, se sitúa en el 2,9 % interanual, una décima menos que en el mes anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los alimentos y bebidas no alcohólicas situaron su tasa anual en el 2,3 %, siete décimas más que en el mes anterior, por el comportamiento de los precios de las frutas y frutos de cáscara, una inflación que se mantiene contenida.

Plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo

El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, ha añadido que la inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior a la de la eurozona, situándose en el 19,3% y el 19,6%, respectivamente, en el periodo que comprende febrero 2022 hasta agosto 2026.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ante la noticia, el Ministerio ha recordado las medidas del plan de respuesta a la guerra en Irán. Estas son la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo, que se elevó a 20 céntimos por litro desde el pasado 1 de septiembre y la rebaja de la gasolina, que se mantiene en 5 céntimos por litro, mientras que el resto del paquete de medidas continúa activo.

Inflación en las distintas comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, trece registraron en agosto tasas interanuales de inflación que igualaron o superaron el 4 %, con Cantabria a la cabeza, con una tasa del 5,1 %, seguida de Galicia (4,8 %), y Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, las tres con una tasa interanual del 4,7 %.

Las tasas de inflación más moderadas se han registrado en Canarias, con un 3,8 %, y La Rioja, Asturias y Aragón, con tasas del 3,9%. En Ceuta y Melilla, la inflación registró en agosto tasas interanuales del 2,9% y del 3,8%, respectivamente.