Pedro Sánchez anunció el lunes el 'Plan IA360' para el despliegue responsable de la IA

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El jefe del Ejecutivo ha dado la bienvenida a la construcción de infraestructuras de procesado de datos con la condición de que recursos como el agua o la energía no se vean comprometidos. En plena crisis global de recursos naturales, Pedro Sanchez ha asegurado durante su intervención en el evento 'Latin America, the United States and Spain in the Global Economy Forum' en Nueva York, que España despliega una "alfombra roja" a la inversión en centros de datos.

No obstante, ha añadido que las puertas del país se mantendrán abiertas siempre "que creen empleo de calidad, que creen también soberanía tecnológica, empleo, conocimiento, proveedores locales, y que también, por encima de todo, no comprometa el suministro de electricidad, recursos como el agua, que en nuestro país, por desgracia, son cada vez más escasos", ha detallado.

La situación privilegiada de España gracias a las energías renovables y el talento, han hecho del país uno de los ecosistemas emprendedores de IA con más crecimiento de la Unión Europea en los últimos cinco años: "Esa ventaja de energía limpia, abundante y competitiva es la puerta de entrada a la siguiente gran oportunidad: el impulso a la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital" ha indicado el presidente del Gobierno.

"Esa ventaja de energía limpia, abundante y competitiva es la puerta de entrada a la siguiente gran oportunidad"

Pedro Sánchez ha mencionado también que el sector público se verá respaldado con inversiones estratégicas para el país como la construcción de grandes gigafactorías de IA europeas en suelo nacional. De hecho, el consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, presentará a partir de este mes su candidatura para hacerse con una de las siete gigafactorías de IA europeas.

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Sin embargo, Sánchez no se ha olvidado de los riesgos de esta tecnología y ha advertido de que actualmente no se está viviendo "una carrera, sino una estampida", algo que considera "preocupante por sus implicaciones". Por ello, ha defendido que es necesario anticiparse y tomar decisiones con criterio. Además, ha subrayado que "no basta con un único actor para poner orden en el caos reinante".

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Por otra parte, el presidente del Gobierno ha presentado este lunes el 'Plan IA360' para el despliegue responsable de la IA y ha anunciado que convocará el próximo mes a los agentes sociales --patronal y sindicatos-- para avanzar "en un gran acuerdo de país y un nuevo contrato social" en torno a esta tecnología. "Es evidente que este desafío de la inteligencia artificial ya no es para dentro de 5, 10 ó 50 años, es de ahora mismo. Y da la sensación de que llegamos un poco tarde", ha señalado el jefe del Ejecutivo durante el acto.

Asimismo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado por una "tercera vía" para desarrollar una inteligencia artificial (IA) "segura" frente a la "carrera desbocada" entre Estados Unidos y China tras el anuncio, por parte de Sánchez, del 'Plan IA360'. El ministro ha advertido de que esta tecnología "no puede salir al mercado sin ninguna regla, como no salieron los automóviles".