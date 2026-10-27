El Gobierno destina 2.090 millones a la Seguridad Social para pensiones no contributivas

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una transferencia de crédito de 2.090,3 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tener dinero ahorrado y cobrar el IMV: el límite patrimonial que no se puede sobrepasar para recibir la prestación

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El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una transferencia de crédito de 2.090,3 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar las pensiones no contributivas y así cumplir con los compromisos del Estado para el Pacto de Toledo.

Según ha informado el Ejecutivo, es necesario aumentar la dotación de crédito para el ejercicio 2026 para hacer frente a las transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020, que concierne a la separación y clarificación de las fuentes de financiación.

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En concreto, esta recomendación del Pacto de Toledo señala que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva debe depender básicamente de las cotizaciones sociales, y que la financiación de las prestaciones no contributivas y universales se debe efectuar exclusivamente a través de la imposición general.

Las prestaciones no contributivas y universales han de ser financiadas

Es decir, que las prestaciones no contributivas y universales han de ser financiadas, exclusivamente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

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"Se ha cuantificado el importe de dichas necesidades en 2.090,3 millones", ha sostenido el Gobierno para seguidamente remarcar que estas necesidades tienen carácter "ineludible e inaplazable" para dar cumplimiento al compromiso del Estado de asumir de forma progresiva la financiación de los gastos de naturaleza no contributiva. Por ello, el Gobierno ha considerado "necesario" tramitar dicho expediente de transferencia de crédito.