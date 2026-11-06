Caídas de las bolsas ante el futuro de las tecnológicas y la IA con la victoria demócratas

Blanca Agost Marta Alcázar 06 NOV 2026 - 16:19h.

"Lo que tiene el inversor en la cabeza es que el enfrentamiento entre demócratas y republicanas frenará a la IA", señala Emilio Vizuete, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.

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Son horas bajas para el sector tecnológico, que está experimentando una caída histórica en bolsa, lastrado por las elecciones en Estados Unidos. Un batacazo desde la victoria de los demócratas porque ese éxito puede poner freno a la barra libre que Trump le ha ofrecido a las empresas tecnológicas y de Inteligencia Artificial.

Hoy ese temor de los inversores tecnológicos sigue haciendo temblar las bolsas con una caída del 6% en las de Corea del Sur o Japón, donde hacía año y medio que no se registraba este dato. Del 5% en la estadounidense o del 1% en el Ibex. Es el que más resiste en el ámbito europeo.

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Para entender lo que significan estas caídas hay que tener en cuenta la importancia que este sector ha adquirido en la economía. En las bolsas asiáticas las tecnológicas tienen un peso de más del 40 por ciento. En Estados Unidos supone de más de un tercio de la capitalización. Y si la caída ha sido menor en las bolsas europeas es porque aquí el sector solo supone un 5%.

¿Es sostenible la inmensa inversión que necesita la IA?

La victoria demócrata aprieta a las grandes tecnológicas unidas a Donald Trump y a su apuesta por la no regulación. Hay dudas sobre la sostenibilidad de la inmensa inversión que necesita la IA que depende del desarrollo de centros de datos. Los demócratas criticaban durante la campaña el enorme gasto de energía y su apuesta por el control les ha dado votos mientras tiemblan las bolsas. "Lo que tiene el inversor en la cabeza es que el enfrentamiento entre demócratas y republicanas frenará a la IA", señala Emilio Vizuete, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.

España está con los demócratas. El Gobierno alerta de que el precio de la luz se triplicará si los centros de datos se desarrollan de forma descontrolada, pero frenarlos significa también frenar la IA. "La pregunta no sería cómo podemos evitar los centros de datos, sino cómo podemos incorporarlos de una forma más eficiente en los sectores energéticos".

Las dudas sobre la burbuja de la IA sigue presente. El sector tecnológico, clave en el crecimiento de EEUU, empieza a mostrar sus primeras grietas.