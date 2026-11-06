Celia Molina Uruguay, 06 NOV 2026 - 12:14h.

Moratorio diseñó un test del covid19 en mayo de 2020, momento en el que más necesitaba el diagnóstico la población de Uruguay

Muere a los 51 años el 'Profe Jugón', tras una "dura lucha contra la enfermedad": "El vacío que ha dejado es inmenso"

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El centro de investigación biomédica Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay, ha comunicado la muerte de Gonzalo Moratorio, director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en dicho centro, a los 44 años de edad. El aclamado virólogo, que fue bautizado como uno de los científicos más influyentes del mundo por la revista Nature, ha fallecido tras ser diagnosticado, en el año 2025, de un agresivo glioblastoma en el cerebro en estadio IV.

Mundialmente, se hizo conocido a raíz de la pandemia del coronavirus pues, justo en el pico de la pandemia, cuando la población uruguaya más necesitaba un diagnóstico temprano, Moratorio creó el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) y, junto a su equipo, fabricó un test nacional de diagnóstico para el SARS-CoV-2 basado en PCR en tiempo real.

Ese test se convirtió en un kit simple de tres tubos, barato y escalable. Junto con el Ministerio de Salud Pública, Gonzalo creó una red nacional de laboratorios de diagnóstico y, para finales de mayo de 2020, Uruguay hacía más de 800 tests por día (que salvaron muchas vidas) y, aproximadamente, la mitad de los kits eran de producción nacional.

Gonzalo creó un test de covid en el auge de la pandemia

Aunque su hermano, Santiago, lideró una exitosa campaña de investigación de fondos para que Gonzalo se sometiera a una terapia experimental contra el glioblastoma, el virólogo ha fallecido apenas unos días antes de poder ver a su hija, Avril, cumplir su primer año de vida.

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Desde el Institut Pasteur de Montevideo han expresado su dolor y condolencias a la familia, no sólo porque el mundo ha perdido a uno de sus grandes investigadores, sino porque ellos han perdido también a un gran amigo y compañero:

Murió unos días antes del cumpleaños de su hija

"Gonzalo fue un investigador con una enorme entrega y compromiso con la ciencia y con la convicción de que el conocimiento debía llegar a la sociedad para contribuir a mejorar la vida de las personas. Durante la pandemia, fue una de las personas que lideró el desarrollo de un kit nacional en Uruguay para el diagnóstico del covid19 y el trabajo conjunto con instituciones científicas y organismos del Estado para hacerlo llegar a todo el país", recuerdan en el comunicado.

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"Además, su empuje y visión le llevaron a fundar Guska, una startup innovadora en la que volcó su conocimiento en virología en beneficio de la sociedad. Su trayectoria estuvo marcada por la innovación, la vocación científica y el compromiso con el país. Pero, sobre todo, quienes compartimos día a día con él, recordaremos su calidad humana, su entusiasmo, su enorme capacidad para impulsar ideas y su apoyo a las futuras generaciones de científicos y científicas", han concluido.

Cuando se enteró de su enfermedad, su compañera de laboratorio, Pilar Moreno, redirigió una investigación que estaban elaborando sobre el cáncer páncreas y de pulmón para investigar a fondo el glioblastoma, con el fin de ayudar a salvar la vida de Gonzalo. Nada consiguió frenar, sin embargo, su agresivo cáncer y como última voluntad, Moratorio quiere que le digan a su hija que el tiempo que consiguió arrancarle a la enfermedad, "lo vivió por ella".