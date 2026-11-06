Lorena Romera 06 NOV 2026 - 09:00h.

La pareja de 'Gran Hermano' se ha sincerado sobre su vida en Madrid a pesar de que en un principio su plan era establecerse en Galicia

Violeta Crespo y Edi Insua anuncian que amplían la familia: "Prometemos cuidarte"

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Violeta Crespo y Edi Insua se han sincerado como nunca sobre uno de los momentos más decisivos de su relación: el giro de guion que les llevó a descartar su mudanza a Galicia y establecer su hogar en Madrid. Aunque en los inicios de su romance a distancia la joven sopesó instalarse en tierras gallegas -donde él residía por su hijo y por su negocio-, la realidad terminó imponiéndose.

Consciente de que dejarlo todo habría supuesto frenar su incipiente carrera como creadora de contenido y renunciar a sus metas profesionales con apenas 24 años, la de Toledo apostó por priorizar su propio camino. Una decisión de peso en la que contó con el apoyo de Edi, pues, tal y como él mismo ha reconocido, no podía dejarla dar un paso en falso: "Si ves que la persona se está apagando, tampoco me parece justo".

El paso definitivo para su historia de amor se consolidó el pasado mes de abril, cuando los exconcursantes de la última edición de 'Gran Hermano' anunciaban que iniciaban su convivencia en la capital, siendo finalmente Edi quien decidía mudarse a Madrid para emprender esta nueva etapa juntos.

En el último capítulo de su podcast, los enamorados han abordado este tema para explicar sus respectivas posturas. "Yo tengo 24 años, estoy empezando en el mundo laboral, cumpliendo un sueño que tenía desde pequeña", ha explicado Violeta, recalcando que marcharse al norte habría supuesto sacrificar su felicidad y sus aspiraciones.

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"Obviamente quiero estar con él siempre, pero no me voy a ir a un sitio a vivir en el que sé que no voy a ser feliz. ¿Qué metas tengo yo allí, qué trabajo tengo yo allí? ¿Qué vida?", ha reflexionado la joven. Una conversación en la que ha subrayado que jamás ha presionado a su pareja para forzarle a esta mudanza a Madrid: "Nunca lo he empujado a que venga aquí (...) además creo que eres tú el que tiene la lucha interna".

Una teoría que Edi respalda totalmente, admitiendo que la estabilidad y el bienestar emocional de ambos estaban por encima de todo: "Tampoco podía aceptar que una persona fuese allí y ver cómo cada día no es feliz. Tú puedes estar cómodo, pero si ves que la persona que está al lado se está apagando, pues tampoco me parece justo".

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Lejos de aquellos dilemas, hoy la pareja atraviesa uno de los momentos más dulces y sólidos de su relación. La convivencia en Madrid marcha sobre ruedas. Tanto, que hace apenas unos días sorprendían a sus seguidores anunciando que ampliaban la familia con la llegada de Fuet, un cachorro de Teckel que ya es la alegría de su casa.