Han pasado de ser encuentros sociales a convertirse en herramientas de comunicación interna.

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El 65% de las cenas de Navidad organizadas por empresas en 2026 se contrató antes del verano, según los datos de Simmer Events, la agencia de eventos corporativos de VB Group, que ha registrado un aumento del 15% en las solicitudes respecto a 2025.

Un 23% más de organizaciones que el año pasado ha adelantado la contratación de estas celebraciones, esta anticipación responde a la concentración de eventos corporativos en el último trimestre del año, que reúne el 18% de toda la actividad gestionada por la compañía. Las empresas buscan así asegurar la disponibilidad de espacios y disponer de más margen para diseñar celebraciones adaptadas a sus necesidades.

La tendencia también refleja un cambio en el papel de estas citas, que han pasado de ser encuentros sociales a convertirse en herramientas de comunicación interna para reforzar la cohesión de los equipos y reconocer el trabajo realizado durante el año.

Espacios céntricos y privatizados, los preferidos

En cuanto a los formatos, los espacios céntricos y privatizados, especialmente para grupos grandes, son los más demandados, junto con las cenas tematizadas que incorporan una fiesta posterior. Por su parte, el presupuesto medio por evento registra una variación del 5% respecto a 2025.

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Según la directora de Simmer Events, Belén Salgueiro, cada vez más compañías preparan estas celebraciones con meses de antelación para ampliar las opciones disponibles y diseñar experiencias más alineadas con sus objetivos y su identidad corporativa.