Manuel Pimentel Málaga, 23 OCT 2026 - 13:33h.

Las luces de Navidad ya se han encendido en Cartaojal, una pedanía de 1.200 habitantes del municipio malagueño de Antequera

El Ayuntamiento plantea repetir la iniciativa el año que viene en otra pedanía para adelantarse al resto de España

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Al ya tradicional encendido de las luces navideñas en Vigo no paran de salir competidores por ver quién ilumina antes las calles y plazas de la ciudades para dar la bienvenida a la Navidad. Un evento que acapara la atención cada año de más curiosos, por lo que no es de extrañar que surjan rivalidades entre ayuntamientos por dar antes el pistoletazo de salida a unas fechas tan señaladas.

Pues a Abel Caballero -alcalde de Vigo- le ha salido un competidor directo en la provincia de Málaga, que este año le ha tomado la delantera porque ya ha inaugurado oficialmente su decoración navideña de 2026. Se trata de Cartaojal, una pedanía del municipio malagueño de Antequera.

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"Este año la Navidad empieza en Cartaojal", ha anunciado en redes sociales el alcalde de Antequera, Manolo Barón, que ha afirmado orgulloso que son la primera población de toda España en encender su alumbrado navideño. "Lo sentimos por Vigo y por su alcalde, pero este año Cartaojal se adelanta a todos", recalca.

Eso sí, como se puede observar en una fotografía publicada por el propio alcalde, no se trata de una ambiciosa decoración luminosa como la de los doce millones de bombilas LED que iluminaban la ciudad de Vigo el año pasado. Se trata de unos adornos más sencillos, pero suficientes para los apenas 1.200 habitantes censados en este rincón del corazón de Andalucía.

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Iluminación de Navidad en pruebas

Según han detallado fuentes municipales a 'Informativos Telecinco', el alumbrado de Navidad sale a concurso cada año para su adjudicación e instalación junto a las luces de las dos ferias que se celebran durante estas fechas en Antequera, lo que, aseguran desde el Consistorio, "posibilita una mejor gestión".

Antequera consta de once pedanías además del casco urbano de la ciudad, cuyo alumbrado se encenderá el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con el inicio de la campaña comercial navideña. Debido a la dispersión de dichas pedanías, la empresa adjudicataria comienza instalando las luces en estos pequeños lugares para comprobar cómo quedan.

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La primera de esas instalaciones de prueba se han realizado en Cartaojal, donde los vecinos han optado por dejarlas ya encendidas directamente para que se disfruten ya, adelantándose, curiosamente al de prácticamente el resto de España.

Desde el Ayuntamiento señalan que viene a ser "un guiño" a las pedanías y que plantean repetir esta iniciativa el año que viene, pero en otra pedanía distinta. Hay vecinos, como Raquel, que sin embargo proponen algo más ambicioso: "Que las dejen puestas ya todo el año, así nadie se les adelanta".