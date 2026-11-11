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Economía

Atropellan a un miembro de un piquete en Tarragona: fue arrollado por un coche en circunstancias que están siendo investigadas

piquete
Una imagen de piquetes informativos. EFE
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Una persona que participaba en un piquete ha sido atropellada este miércoles por la mañana durante el corte de uno de los accesos viarios a Tarragona y ha sido trasladada al hospital Joan XXIII de la ciudad, según ha informado la Guardia Urbana a EFE.

La víctima formaba parte de un piquete que se encontraba en el puente de entrada a Tarragona que conecta la autovía T-11 con el hospital cuando fue arrollado por un coche en circunstancias que están siendo investigadas.

Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le han atendido en el lugar del suceso y le han trasladado al Hospital Joan XXIII, aunque, según la Guardia Urbana, no está grave.

La policía asegura que trata de un accidente y con esa premisa está siendo investigado.

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