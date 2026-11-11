El Tedax herido en Oviedo evoluciona favorablemente tras ser operado y perder la visión de un ojo

La búsqueda de 'El Ruso': más de 100 agentes rastrean Oviedo con drones, helicópteros y registran pisos aún sin éxito

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OviedoContinúa la búsqueda de El Ruso, el autor del tiroteo y de la explosión que ayer terminó con la vida del subinspector de la Unidad Canina, Juan José Rodríguez y del perro policía que le acompañaba en Oviedo. El sospechoso continúa en paradero desconocido y el operativo sigue desplegado para localizarle.

Los agentes están realizando registros en viviendas, garajes y otros espacios de la ciudad para tratar de localizar al sospechoso, un hombre de 64 años conocido como El Ruso. Su mujer permanece detenida mientras se intenta reconstruir lo ocurrido, como informa Noemi Bautista en 'Informativos Telecinco'.

Las víctimas de este ataque: un policía muerto, un agente canino fallecido, otro agente herido y una menor tiroteada

Antes de huir, Manuel 'El Ruso', un delincuente y vecino conflictivo, había colocado el artefacto dentro de una mochila encima de los buzones de su portal. Cuando los agentes intentaron manipularla para alejarla del rellano y proteger a los vecinos, se producía la explosión.

Los vecinos salían de sus casas aturdidos al escuchar el estruendo. Todo estaba destrozado y en la calle había varios policías y agentes que intentaban ayudar a sus compañeros.

Juan José, conocido como Jota, trabajaba como guía canino de la Policía Nacional y moría en la explosión junto a su perro Deny. Por su parte, el agente de los Tedax resultaba gravemente herido y era operado de urgencia.

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Formaban parte del dispositivo que había acudido a las viviendas sociales del barrio Villafría de Oviedo alertados por un tiroteo a primera hora de la mañana. Manuel 'El Ruso', presuntamente, había disparado a una joven de 17 años que salía para ir al instituto. Su padre intentaba ayudarla en medio de los tiros. Según la investigación por un conflicto vecinal.

"Quería volar el edificio", denuncian los vecinos

Por su parte, el medio de comunicación 'El Comercio' ha podido hablar con varios vecinos de la zona que han ofrecido información sobre El Ruso. "Permanecía apostado con la intención de abrir fuego contra sus vecinos, con quienes mantenía un fuerte enfrentamiento continuado. Según han apuntado los propios residentes, este individuo 'quería volar el edificio'. No obstante, la estudiante tuvo la fatalidad de ser la primera persona en cruzar el portal del inmueble, momento en el que el atacante descerrajó el disparo a bocajarro contra ella de manera puramente casuística e indiscriminada", recogen desde el medio de comunicación asturiano.

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El Ruso lleva al menos dos armas y podría tener otro artefacto explosivo similar al que ha puesto en el portal. Ahora, los agentes intentan descubrir dónde se ha escondido y advierten que es peligroso, que tiene antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto.