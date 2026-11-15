El transporte de mercancías por carretera, en huelga los días 23 y 24 de diciembre, en plena Navidad

Como protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización

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CCOO ha anunciado la convocatoria de una huelga en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, en plena Navidad, en protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización.

Las patronales del transporte por carretera, la mayoritaria Confederación de Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Fenadismer, han confirmado a EFE que han recibido la preceptiva notificación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) previa a esa convocatoria para los próximos días 23 y 24 de diciembre.

Este lunes, se darán a conocer los detalles y el calendario de movilizaciones

Preguntado por EFE, el sindicato CCOO no confirma la convocatoria y se remite a la rueda de prensa que celebrarán el lunes, en la que anunciarán el calendario de movilizaciones.