Cómo hemos llegado hasta la huelga general del 11N: MariCarmen, decretos tumbados y elecciones

Es esta la primera huelga general que han convocado CCOO y UGT desde 2012 impulsada por el Sindicato de Inquilinas.

Última hora de la huelga general: un grupo de personas rompe escaparates, quema contenedores y lanza pirotecnia a los Mossos en Barcelona

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El caso Maricarmen, su desahucio, indignó y caló en una parte importante de la sociedad española. Maricarmen como símbolo de un grave problema: el derecho a un vivienda digna en un contexto de tensión inmobiliaria a veces voraz. Una chispa que acabó derivando en un incendio social con base en las plazas de las principales ciudades españoles, principalmente la Puerta del Sol de Madrid liderados por el Sindicato de Inquilinas.

La política, en este caso el Gobierno, tuvo su reacción en forma de decretos de vivienda que frenasen casos similares y que ilustraran que el Ejecutivo reaccionaba ante el descontento. Decretos aprobados en Consejo de Ministros y tumbados por el Parlamento.

Ahí llegaba la decisión de Pedro Sánchez: disolver las cortes y adelantar las elecciones generales. Ese día, las centrales sindicales se unen a lo que ya venía pidiendo el Sindicato de Inquilinas: una huelga general a la que se puso fecha poco después. Sería el 11 de noviembre.

Es esta la primera huelga general que han convocado CCOO y UGT desde 2012 (a instancias del Sindicato de Inquilinas) y la primera de la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Pero lo inaudtio de la misma es que desde el principio quedó muy claro que no era contra el Gobierno.

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Al contrario, este la ha apoyado de forma efusiva, incluso Yolanda Díaz quería estar en los piquetes de la misma, algo que impidió la cordura de su equipo. Mas bien, como dejó claro María Jesús Montero, era una huelga contra la oposición.

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De hecho, los sindicatos ya han dejado claro que habrá nuevas protestas si el Gobierno que salga de las urnas el 29-N aplica recortes en pensiones, sanidad o servicios públicos.

La huelga ha tenido lugar a dos días del inicio de la campaña electoral.

Tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, han reivindicando el éxito de la huelga, de la que, sin embargo, no han desglosado cifras concretas de seguimiento.

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Una versión diferente ha ofrecido la patronal CEOE, que ha dicho que el seguimiento ha sido inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial. "Con la información disponible a media tarde, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, un fracaso", han sentenciado las patronales.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha dicho que el 92% de este colectivo ha desarrollado su actividad "absolutamente con normalidad" durante la jornada de este 11 de noviembre.

52 detenidos y 919 incidencias en toda España

Aunque, en general, las movilizaciones se han producido de forma pacífica por todos los territorios, también ha dejado un balance de al menos 52 detenidos y 919 incidencias en toda España, según los datos recopilados por el Ministerio de Interior entre las 22.00 horas del martes, 10 de noviembre, cuando empezaron algunos piquetes, hasta las 17.00 horas.

La huelga ha dejado momentos de tensión y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos tras el uso de gas pimienta contra los piquetes que acudieron de madrugada a Mercamadrid o en el Metro de Granada. Tras terminar la manifestación de Barcelona, se han dado nuevos percances con el lanzamiento de pirotecnia.

Los antidisturbios obligados a actuar en actos violentos en Barcelona y Madrid

Los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial se han desplegado en zonas como la Gran Vía de Madrid, donde algunos comercios han cerrado en previsión de posibles altercados. La protesta se ha saldado con dos detenidos por atentado contra un agente de la autoridad, según han confirmado fuentes policiales. También ha habido actos violentos tras las manifestaciones en Barcelona y Madrid.

Por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado 38 detenciones: 15 en Madrid, 11 en Andalucía y seis en la Comunidad Valenciana. También ha habido dos detenidos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña, respectivamente. Varios partidos de izquierdas han criticado las actuaciones policiales, señalando que ha habido huelguistas que han sido "agredidos, multados y detenidos de manera injustificada". En una línea similar se han pronunciado CCOO y UGT.

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fracasado en relación al paro general de este 11 de noviembre, porque "el seguimiento de la huelga ha sido una vergüenza".

El secretario general del PP, Miguel Tellado ha afirmado este miércoles que “a estas horas ya podemos decir que la huelga ha sido un auténtico fracaso” y ha afirmado que “probablemente es el último servicio de los sindicatos a Pedro Sánchez, el pago de la última letra por el trato recibido a lo largo de los últimos años”.