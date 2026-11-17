La investigación periodística involucra a políticos alemanes, oligarcas rusos, Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein

La investigación revela que Deutsche Bank "ignoró en repetidas ocasiones las advertencias internas"

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Deutsche Bank, el primer banco privado de Alemania, afronta nuevas acusaciones de haber permitido la corrupción por ignorar los controles internos, tras una investigación periodística que involucra a políticos alemanes, oligarcas rusos, Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein, entre otros.

Las acciones de Deutsche Bank bajaban un 6 %, hasta 30,9 euros, en los primeros compases de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Descuidó durante años los controles internos

Varios medios de comunicación internacionales publicaron este martes una investigación que concluye que Deutsche Bank descuidó durante años los controles internos para combatir el blanqueo de dinero y gestionar la relación con clientes problemáticos, tras analizar más de 15 millones de documentos internos del banco que fueron filtrados a periodistas.

En el análisis de más de nueve millones de correos electrónicos, informes, presentaciones, anotaciones de calendario y listas de clientes, participaron el semanario alemán "Der Spiegel", la segunda cadena de televisión pública alemana "ZDF", el diario estadounidense "The New York Times", el diario británico "Financial Times" y el español "eldiario.es", entre otros.

La investigación revela que Deutsche Bank "ignoró en repetidas ocasiones las advertencias internas con el fin de mantener negocios problemáticos o captar nuevos clientes", señala el programa de la televisión pública alemana "ZDF frontal", que realiza programas de investigación periodística.

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A partir de estos datos, asegura la cadena, es posible reconstruir cómo Deutsche Bank mantuvo durante años a oligarcas, estafadores y agresores sexuales como clientes, en algunos casos a pesar de haber recibido advertencias internas.

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La investigación apunta a que el banco procesó transacciones sospechosas por valor de casi 582 millones de dólares vinculadas a Epstein, quien fue cliente del Deutsche Bank durante mucho tiempo, o a sus empresas; una cifra muy superior a los 250 millones de dólares que se conocían hasta ahora.