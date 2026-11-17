Carlos Plá Valencia, 17 NOV 2026 - 04:30h.

En un reducido espacio encontramos encajados una cocina, un despacho, un baño y una cama casi pegada al techo del estudio, eso sí con un buen aislamiento acústico y aire acondicionado

Los anuncios de alquiler de temporada y de habitaciones concentran más de las mitad de las ofertas, según Consumo

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Acceder a una vivienda en alquiler a un precio asequible se ha convertido en misión imposible para los vecinos de Valencia. El precio medio del alquiler residencial en la ciudad se situó en 1.776 euros en el tercer trimestre de 2026, frente a los 1.634 euros del mismo periodo del año anterior, un 8,7% en doce meses.

El informe trimestral de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) recoge aumentos superiores al 160% en el último año. Con esta evolución de los precios ya no sorprende la aparición de anuncios que hace unos años serían impensables.

Desde este pasado fin de semana, la plataforma idealista anuncia un estudio ya disponible para un alquiler de mínimo dos meses de un estudio en un bajo vivienda de tan solo 15 metros cuadrados por un precio de 690 euros al mes en la zona de Tres Forques.

Cocina, despacho y baño al alcance de la mano

En los escasos 15 metros, el interiorista se las ha apañado para encajar como si se tratara de un Tetris, una cama, eso sí de 90x190 metros, situada casi pegada al techo, a la que hay que acceder por una escalera de madera. Justo debajo hay un pequeño despacho con escritorio y alcance de la mano una práctica cocina. El inmueble se completa con un mini cuarto de baño con inodoro y ducha, pero sin lavabo. El anuncio destaca que esta vivienda compacta cuenta con un excelente aislamiento acústico y aire acondicionado, además de gozar de una ubicación privilegiada a ocho minutos andando de una parada de metro que te lleva rápidamente al centro de la ciudad.

El propietario, que explica que tiene más estudios de estas características disponibles en la ciudad, advierte que se trata de un alquiler de temporada y de un mínimo de dos meses. Al precio de la mensualidad hay que añadir unos gastos de 60 euros/mes para wifi, agua y luz, sin incluir el uso del aire acondicionado. Toda una ganga, más si echamos un vistazo a otros estudios similares en la misma zona donde encontramos otros dos inmuebles algo más grandes, de 40 metros cuadrados, que se disparan a 990 euros y 1.090 euros al mes.