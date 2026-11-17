Sergio Delgado 17 NOV 2026 - 05:00h.

Las perspectivas hasta finales de año no anticipan un alivio inmediato para quienes tienen una hipoteca. Un analista inmobiliario analiza la situación actual en España

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Las familias con hipotecas variables que tengan que revisar sus préstamos durante este mes de noviembre afrontarán un nuevo encarecimiento de sus mensualidades.

Con el euríbor provisional situado en el 3,291%, las cuotas podrían aumentar hasta 117 euros mensuales y 1.404 euros anuales, dependiendo del importe pendiente y de las condiciones contratadas. “Prevemos que el euríbor puede moverse en un rango de entre el 3% y el 3,5% de aquí a finales del año", adelanta Miquel Riera, analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash.com

El experto además añade que "su valor final dependerá de cómo evolucione el conflicto en Oriente Medio, que impacta en la inflación de la eurozona y en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)".

Las hipotecas de 100.000 euros subirán hasta 696 euros al año

El impacto del euríbor depende principalmente del capital pendiente, el plazo de amortización y el diferencial aplicado por la entidad bancaria. Para una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, con un interés de euríbor más el 1%, el experto es claro: “Con una revisión anual con el euríbor provisional de noviembre (3,291%), la cuota subirá de 486 a 544 euros. Y con una revisión semestral, la mensualidad subirá de 517 a 544 euros".

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Es decir, la revisión anual supondrá 58 euros adicionales cada mes, mientras que la semestral incrementará el recibo en 27 euros.

Las hipotecas de 150.000 y 200.000 euros sufrirán mayores incrementos

Para quienes tengan pendientes 150.000 euros, el especialista señala que "con una revisión anual con el euríbor provisional de noviembre, la cuota subirá de 728 a 816 euros. Y con una revisión semestral, la mensualidad subirá de 776 a 816 euros".

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Esto representa 88 euros más al mes y 1.056 euros anuales en las revisiones anuales. Un encarecimiento que será todavía mayor para préstamos de 200.000 euros. "Con una revisión anual con el euríbor provisional de noviembre (3,291%), la cuota subirá de 971 a 1.088 euros. Y con una revisión semestral, la mensualidad subirá de 1.034 a 1.088 euros", precisa el experto.

En este último supuesto, el incremento anual alcanzará los 1.404 euros.

Por qué subirán más las hipotecas con revisión anual

La diferencia responde a los valores del euríbor utilizados en cada actualización. El experto explica que "la revisión anual se calcula respecto al euríbor de noviembre de 2025 (2,217%), que es más bajo que el de mayo de 2026 (2,804%) usado en la revisión semestral. Eso explica por qué subirá más la cuota en caso de revisión anual".

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Así, las revisiones semestrales supondrán 162 euros adicionales por semestre para préstamos de 100.000 euros, 240 euros para los de 150.000 y 324 euros para los de 200.000 euros.

El diferencial y la antigüedad del préstamo también importan

El diferencial contratado influye en el importe de la mensualidad, aunque no modifica la variación del euríbor. "Los que tienen un diferencial del 1% pagan una cuota más alta, porque su interés es 0,5 puntos superior. Pero el interés les subirá en la misma medida, dado que se usan los mismos valores del euríbor para recalcular la cuota", explica el experto.

Como ejemplo, una hipoteca de 100.000 euros con euríbor más 0,5% pasaría de 459 a 516 euros mensuales, 684 euros adicionales al año. Respecto a la antigüedad, el experto asegura que "lo notarán más los que contrataron su préstamo hace cinco años".

Y añade: "La mayor parte de los intereses de una hipoteca se pagan durante el primer tercio del plazo, debido al sistema francés de amortización que se usa en España".

Nuevas subidas hasta finales de 2026

Las perspectivas para los próximos meses tampoco anticipan un alivio inmediato. "Prevemos que el euríbor puede moverse en un rango de entre el 3% y el 3,5% de aquí a finales del año”. Afirmando, además, que los valores previstos seguirán superando los registrados durante las revisiones anteriores.

Por ello, advierte de que los hipotecados con actualizaciones previstas para noviembre y diciembre podrían afrontar nuevos incrementos en sus cuotas, especialmente si sus préstamos se revisan una vez al año.