El Gobierno ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde este martes al decreto ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5 %

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El Gobierno ha dado luz verde este martes al decreto ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5 % para más de tres millones de empleados públicos correspondiente a 2027 en cumplimiento del pacto cerrado con los sindicatos en noviembre de 2025.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de "la mayor subida para los funcionarios desde 1992".

López ha recordado que la subida forma parte del acuerdo sellado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y que establecía una senda para subir los salarios de los empleados públicos hasta un 11 % en el horizonte de 2028.

Junto a esto, y también en función de ese acuerdo, ha explicado que en el primer trimestre de 2027 se abonará en las nóminas de los empleados públicos un 0,5 % adicional y retroactivo desde enero de 2026, una vez que el INE confirme que la inflación este año ha crecido por encima del 1,5 %.

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"Estamos cumpliendo con lo que se pactó", ha añadido López, que ha recordado que la subida debe pasar ahora por el Congreso, por la Diputación Permanente, ya que conlleva dotación presupuestaria.

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Subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 %

El Gobierno ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta subida, de 65 euros más al mes y 910 euros más al año, el SMI se ha incrementado un 75 % desde 2018 en lo que ha sido "la historia del éxito del país".

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Con estos incrementos, ha dicho Díaz, que han ido "en contra de la ortodoxia económica que decía que íbamos a hundir la economía española", se ha conseguido reducir la pobreza laboral hasta situarla en el nivel más bajo.

Asimismo, ha explicado, es una política que "cambia el país de arriba a abajo" porque se ha logrado incrementar con mayor fuerza los salarios de los que menos ganan, lo que beneficia especialmente a los jóvenes y a las mujeres que son las principales beneficiarias (el 65 % del total) con 1,7 millones de trabajadoras.

Se trata, ha dicho, de "una política feminista", con la que se ha reducido la brecha de género un 22 %, hasta situarla en el 7,3 %.