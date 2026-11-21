Sergio Delgado 21 NOV 2026 - 07:30h.

Agotar el paro puede modificar la situación económica del beneficiario y permitirle acceder al IMV o incrementar la cuantía que ya recibe

El mecanismo del IMV con el que sus beneficiaros pueden mantener la prestación aunque les suban el sueldo

Compartir







¿Es posible recibir la prestación por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante el mismo mes? Sí, pero esto no significa que ambas ayudas puedan cobrarse íntegramente sin ningún tipo de restricciones.

La Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permiten compatibilizarlas siempre que se cumplan los requisitos económicos y personales de rigor. Y aquí, lo más importante, es cómo se calculan los ingresos.

PUEDE INTERESARTE Tener dinero ahorrado y cobrar el IMV: el límite patrimonial que no se puede sobrepasar para recibir la prestación

Mientras que el paro contributivo depende de las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral, el IMV pretende garantizar unos recursos mínimos a las personas y familias vulnerables.

Por eso, cobrar una prestación por desempleo puede reducir la cantidad que corresponde por el ingreso mínimo vital.

Cuándo se puede cobrar el paro y el IMV simultáneamente

La normativa permite percibir tanto la prestación contributiva por desempleo como determinados subsidios asistenciales junto al IMV.

Sin embargo, el reconocimiento de ambas ayudas depende de circunstancias como los ingresos, el patrimonio y la composición de la unidad de convivencia.

Para ello, la Seguridad Social examina los recursos económicos del hogar, no únicamente los del solicitante.

Esto significa que también pueden influir los ingresos de la pareja o de otros familiares que integren legalmente esa unidad.

Además, el solicitante debe cumplir los requisitos específicos de cada prestación. Tener derecho al paro no implica obtener automáticamente el IMV.

Cuánto se puede cobrar en 2026

Las cuantías garantizadas del ingreso mínimo vital han aumentado en 2026.

Para una persona que vive sola, la referencia mensual se sitúa en 733,60 euros, equivalentes a 8.803,20 euros anuales.

Las cantidades varían según la composición familiar:

Un adulto: 733,60 euros mensuales.

Dos adultos: 953,68 euros.

Dos adultos y un menor: 1.173,76 euros.

Dos adultos y dos menores: 1.393,84 euros.

Una familia monoparental con un menor: 1.115,07 euros.

Una familia monoparental con dos menores: 1.335,15 euros.

PUEDE INTERESARTE Qué ocurre con el IMV si un hijo de entre 23 y 29 años empieza a trabajar y sigue viviendo con sus padres

Pero ojo, estas cifras representan rentas garantizadas, no cantidades que necesariamente se ingresarán en todos los casos.

Cómo cambia la cuantía si también se cobra el paro

El IMV funciona como un complemento económico. Y, por tanto, su importe se determina calculando la diferencia entre la renta garantizada correspondiente y los ingresos computables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ejemplo, una persona que vive sola y percibe 500 euros mensuales de paro podría recibir, en un supuesto simplificado, otros 233,60 euros de IMV.

De esta manera, alcanzaría los 733,60 euros mensuales establecidos como referencia para un beneficiario individual.

En cambio, si esa misma persona cobra 900 euros de prestación contributiva, superaría la renta garantizada individual y, si no existen circunstancias especiales, no tendría derecho al IMV ordinario.

El cálculo real depende de los ingresos anuales computables, las reglas de revisión y las circunstancias familiares y patrimoniales.

Qué ocurre cuando se termina la prestación por desempleo

Agotar el paro puede modificar la situación económica del beneficiario y permitirle acceder al IMV o incrementar la cuantía que ya recibe.

Desde 2025 existe un procedimiento para facilitar el tránsito desde determinados subsidios asistenciales agotados hacia el ingreso mínimo vital.

El mecanismo busca evitar que las personas vulnerables se queden sin protección económica mientras realizan nuevas solicitudes.

No obstante, el reconocimiento del IMV continúa condicionado al cumplimiento de los requisitos legales.

Qué trámites hay que realizar para evitar problemas

Las prestaciones por desempleo se gestionan a través del SEPE, mientras que el IMV corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Los beneficiarios deben comunicar, claro está, las modificaciones relevantes de sus circunstancias económicas o familiares que puedan afectar al derecho o a la cuantía de las ayudas.

También deben presentar anualmente la declaración del IRPF cuando perciben el IMV, incluso aunque sus ingresos sean reducidos.

No comunicar los cambios puede provocar revisiones, suspensiones o reclamaciones de cantidades cobradas indebidamente.