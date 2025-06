El Gobierno quiere que el IMV llegue en 2027 a 1,5 millones de niños en España

Trabajo cifra en más de 10 millones la multa de la UE por incumplir con el permiso parental retribuido

Compartir







El Ingreso Mínimo Vital fue aprobado durante la pandemia para contrarrestar los problemas económicos que el confinamiento provocó en muchas familias. Ahora cumple 5 años con luces y sombras.

Cinco años en los que esta ayuda ha llegado a más de 1 millón de hogares con más de 3 millones de personas. Los más beneficiados han sido las mujeres y los menores. Con una cuantía media de 530€, al mes, por hogar.

Entre las sombras se podría mencionar el retraso en la aprobación de las ayudas en muchas ocasiones y su desconocimiento. Por eso el gobierno ha lanzado un spot, para recordar la existencia de la prestación.

Un anuncio con el que quieren llegar a todos aquellos que podrían percibir el Ingreso Mínimo Vital. Porque según el Ejecutivo, el 56 % de los que podrían recibirlo no lo piden. Y no lo hacen o porque no saben que existe, o por las trabas burocráticas. Para recibir información sobre esta ayuda pueden llamar al teléfono gratuito 020.

PUEDE INTERESARTE 200 euros mensuales por hijo, la prestación universal de crianza que podría conceder el Gobierno

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Gobierno quiere que el IMV llegue en 2027 a 1,5 millones de niños en España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado el compromiso de su Ministerio de llegar con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2027 a "un 40% más de menores en riesgo exclusión", en concreto, a 1,5 millones de menores.

“Nuestro objetivo es claro, que ningún niño o niña crezca condenado por su origen social”, ha subrayado la ministra en la clausura del acto. “Queremos que cada niño y niña pueda soñar sin que la pobreza les arrebate sus ilusiones antes de tiempo”, ha añadido la ministra.