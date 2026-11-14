Qué ocurre con el IMV si un hijo de entre 23 y 29 años empieza a trabajar y sigue viviendo con sus padres

Sergio Delgado 14 NOV 2026 - 07:00h.

Los ingresos laborales del hijo pueden incorporarse al cálculo económico de la prestación familiar, aunque el dinero se ingrese en una cuenta bancaria solo a su nombre

El mecanismo del IMV con el que sus beneficiaros pueden mantener la prestación aunque les suban el sueldo

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¿Qué sucede si una familia cobra el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y uno de sus hijos encuentra trabajo? ¿Pierden los padres automáticamente la prestación o pueden seguir recibiéndola aunque el joven tenga una nómina?

Esta es una situación habitual en hogares donde los hijos comienzan su vida laboral, pero todavía no cuentan con ingresos suficientes para independizarse. Y más en España con los precios de la vivienda disparados.

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La Seguridad Social establece que el inicio de una actividad laboral no supone necesariamente la pérdida del IMV. Sin embargo, el salario puede modificar la cuantía de la ayuda, dependiendo de los ingresos familiares, la composición del hogar y los incentivos al empleo vigentes en 2026.

El sueldo del hijo puede afectar al IMV de sus padres

La Ley 19/2021 establece que los padres y los hijos que residen en el mismo domicilio forman parte de una única unidad de convivencia.

Esto significa que los ingresos laborales del joven (de entre 23 y 29 años) pueden incorporarse al cálculo económico de la prestación familiar, aunque el dinero se ingrese en una cuenta bancaria exclusivamente a su nombre.

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Tener 25 o 30 años no implica quedar automáticamente excluido de la unidad de convivencia. Mientras se mantengan las condiciones legales, sus ingresos pueden influir en el derecho al IMV.

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No obstante, existen situaciones familiares excepcionales que requieren una valoración individualizada.

Cuánto puede cobrar una familia en 2026

La Seguridad Social establece una renta garantizada diferente según el número de integrantes del hogar.

Las cuantías mensuales generales para 2026 son:

Dos adultos: 953,68 euros.

953,68 euros. Dos adultos y un menor: 1.173,76 euros.

1.173,76 euros. Tres adultos: 1.173,76 euros.

1.173,76 euros. Dos adultos y dos menores: 1.393,84 euros.

1.393,84 euros. Cuatro adultos: 1.393,84 euros.

1.393,84 euros. Cuatro adultos y un menor: 1.613,92 euros.

Estos importes no son necesariamente la cantidad que recibe cada familia. El IMV cubre, con carácter general, la diferencia entre los ingresos computables y la renta garantizada, siempre que el resultado alcance al menos 10 euros mensuales.

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Por ejemplo, un matrimonio que convive con su hijo mayor de edad tiene una referencia de 1.173,76 euros mensuales. Si el joven comienza a trabajar, su salario puede modificar el importe de la prestación, aunque deben aplicarse las reglas de revisión correspondientes.

La reforma de 2026 permite compatibilizar trabajo e IMV

El Real Decreto 240/2026, aprobado el 25 de marzo y vigente desde el 27 de marzo de este año, modificó el incentivo al empleo para facilitar la incorporación laboral de los beneficiarios.

El mecanismo permite excluir del cálculo del IMV una parte del aumento de los ingresos laborales respecto al ejercicio anterior.

Las nuevas reglas establecen que:

Hasta 6.000 euros anuales de incremento: puede excluirse el 100% de ese aumento.

puede excluirse el 100% de ese aumento. Por encima de 6.000 euros: se excluyen los primeros 6.000 euros y el 50% del incremento restante.

se excluyen los primeros 6.000 euros y el 50% del incremento restante. Determinadas unidades con complementos por monoparentalidad o discapacidad: el porcentaje sobre el exceso aumenta al 55%.

Dicho de otra manera, no se trata de una exención automática de los primeros 6.000 euros de cualquier salario, sino de un incentivo calculado sobre el incremento de las rentas laborales y sujeto a requisitos específicos.

Cuándo se aplica el incentivo y cómo afecta a la prestación

El incentivo al empleo se aplica de oficio durante la revisión anual del IMV, utilizando la información económica de los ejercicios correspondientes.

Por ejemplo, en la revisión de 2027 se compararán, cuando proceda, los ingresos laborales de 2026 con los de 2025. Para acceder al mecanismo, generalmente debe haberse sido beneficiario durante el ejercicio anterior a la revisión.

Además, cuando el reconocimiento inicial se haya basado en ingresos del año en curso, existen reglas especiales que retrasan su aplicación.

Por tanto, encontrar trabajo en el último trimestre de 2026 no significa que los primeros 6.000 euros cobrados queden inmediatamente excluidos del cálculo.

Hay que comunicar el cambio a la Seguridad Social

Eso sí, los beneficiarios tienen la obligación de informar de las variaciones relevantes que puedan afectar a su prestación, generalmente en un plazo de 30 días naturales.

La Seguridad Social revisa periódicamente los ingresos y puede modificar, reducir o extinguir el IMV si dejan de cumplirse los requisitos. También puede reclamar cantidades cobradas indebidamente.