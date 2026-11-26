Europa Press 26 NOV 2026 - 15:15h.

El exgobernador del Banco de España se convertirá en el primer español al frente de la institución monetaria desde su creación en 1998

El español suceder a la francesa Christine Lagarde en el puesto

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Los líderes europeos han elegido al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para suceder a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), como resultado del reparto consensuado de los tres puestos que quedarán vacantes en la cúpula de la institución en los próximos meses y a falta de completar la tramitación formal para oficializar los nombramientos en la cumbre de diciembre.

Así ha quedado patente en una cumbre de la zona euro celebrada en Bruselas, en donde el gobierno de Países Bajos ha traslado que se sumaba al consenso que sitúa al español al frente del BCE, según han informado fuentes europeas a Europa Press.

El economista español, que se ha impuesto al neerlandés Klaas Knot, el otro aspirante al cargo, y que desde julio de 2025 ocupa el puesto de director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), asumirá así la presidencia el próximo mes de febrero, cuando está prevista la salida anticipada de la política francesa, para un mandato de ocho años no renovable.

UGT felicita a Hernández de Cos

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha felicitado al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos tras su elección como presidente del Banco Central Europeo (BCE), destacando que esto supone un "símbolo del peso" de España "en Europa y el mundo".

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A través de su cuenta de X, Álvarez ha indicado que es un "orgullo" que Hernández de Cos se convierta en el primer español al frente del BCE y ha recalcado que, como sindicalista, está convencido de que podrán contar con su "sensibilidad con los trabajadores".