Manuel Pimentel Málaga, 26 NOV 2026 - 05:30h.

La empresa les comunicó que las promociones inmobiliarias finalmente no saldrían adelante y que les iban a devolver el dinero, pero denuncian que el plazo ha terminado y no lo han recuperado

Comprar una primera vivienda: las ayudas que plantean los partidos para los jóvenes

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Pagaron entre 5.000 y 10.000 euros para reservar la compra de una vivienda sobre plano en la provincia de Málaga. Pero la promotora les comunicó que varias de las promociones inmobiliarias finalmente no seguirían adelante, así que la empresa se comprometió a devolverles el dinero en 30 días hábiles. Sin embargo, según varios de los compradores, el plazo ya ha terminado y siguen sin recuperar su dinero.

El caso lo ha dado a conocer el despacho de abogados 'El Defensor de tu Vivienda', que en un comunicado emitido este lunes asegura que asesora a más de una veintena de afectados, en su mayoría jóvenes que ahora han visto rotas sus ilusiones de comprar su primera vivienda.

El bufete estima que el número de familias afectadas por esta situación podría rondar las 150 y señala que algunas de ellas ya han acudido a la Policía Nacional en Málaga para denunciar el caso. Los compradores llegaron a pagar entre 5.000 y 10.000 euros para formalizar la reserva de una vivienda antes de que empezaran las obras.

Según el despacho, la empresa que empezó a comercializar las viviendas es Campus Pay SL. Entre los proyectos afectados figuran Residencial Luz, con cuatro fases, Victoria 43, Residencial Benalmiel, Bursoto Urban y Bresca Urban.

Una reunión con los compradores

Pablo Sevillano, abogado del despacho, sostiene que quienes reservaron una vivienda que finalmente no se construirá pueden reclamar la devolución de lo pagado con intereses. Para poder reclamar, aconseja guardar los justificantes de pago y revisar cualquier acuerdo antes de firmarlo.

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Los compradores señalan que el promotor es el mismo que el de varias promociones de Grupo 21 en Almería, Murcia y Granada. Según el bufete, en aquellos casos los juzgados condenaron a varias entidades a devolver cerca de 800.000 euros a compradores que solo habían abonado la reserva.

El despacho ha convocado una charla gratuita para los afectados este miércoles 25 de noviembre, a las 18.00 horas, en el hotel Hilton Garden Inn de Málaga, situado en la avenida de Velázquez, 126.