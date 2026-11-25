La mayor parte de las pensiones contributivas se abonan en 14 pagas (12 mensualidades y dos extraordinarias) y las más altas pueden llegar a soportar hasta un 23,1 % de IRPF

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Millones de pensionistas en España verán incrementado este mes de noviembre el ingreso que recibirán de la Seguridad Social gracias al abono de la paga extraordinaria de Navidad. Para quienes cobran una pensión contributiva en 14 pagas, la mensualidad ordinaria se abonará junto a una paga extra equivalente, lo que permitirá duplicar la cuantía percibida durante este mes, llegando a los 6.719,20 euros brutos para aquellos a los que les corresponde el importe de la pensión máxima en España.

Sin embargo, según los datos recogidos por 'Business Insider', la cantidad que finalmente llegará a la cuenta bancaria dependerá de las retenciones aplicadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que las pensiones de jubilación tributan como rendimientos del trabajo.

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Cuánto se cobra realmente tras aplicar el IRPF

La pensión máxima pública está fijada en 3.359,60 euros brutos mensuales, lo que equivale a 47.034,40 euros anuales repartidos en 14 pagas. En un supuesto habitual de pensionista de entre 65 y 74 años, con un único pagador y sin circunstancias familiares especiales, la retención efectiva ronda el 23,1 %. Esto significa que una mensualidad máxima de 3.359,60 euros deja aproximadamente 2.583,53 euros netos.

Al cobrarse en noviembre dos pagas completas, el ingreso neto conjunto podría situarse en torno a 5.167 euros, frente a los 6.719,20 euros brutos.

No obstante, la retención definitiva varía en función de factores como la edad, el estado civil, la residencia fiscal, la existencia de discapacidad, las cargas familiares o la percepción de otros ingresos.

Aunque la mayoría de las pensiones contributivas están sujetas a tributación, existen excepciones.

Están exentas de IRPF las pensiones derivadas de:

Incapacidad permanente absoluta .

. Gran invalidez .

. Determinadas pensiones de Clases Pasivas reconocidas por incapacidad permanente o inutilidad.

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En estos casos, los beneficiarios reciben la prestación sin las retenciones fiscales que sí se aplican a las pensiones ordinarias de jubilación.

Las pensiones se consideran rendimientos del trabajo y se integran en la base general del impuesto. Los tipos estatales y autonómicos aplican un sistema progresivo que, con carácter general, se mueve entre el 19 % y el 47 %, en función de los ingresos anuales.

Además, los pensionistas cuentan con ventajas fiscales derivadas del mínimo personal y por edad:

Mínimo personal general: 5.550 euros.

Mayores de 65 años: 6.700 euros.

Mayores de 75 años: 8.100 euros.

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Estas reducciones explican que muchas pensiones de cuantía baja o mínima apenas soporten retenciones o, directamente, no tengan descuentos por IRPF.

En el extremo opuesto se encuentran las pensiones mínimas de jubilación, que en 2026 oscilan entre 888,70 y 1.256,60 euros mensuales para los mayores de 65 años, dependiendo de la situación familiar.

Las cuantías mínimas son:

Con cónyuge a cargo: 1.256,60 euros al mes .

. Sin cónyuge (unidad unipersonal): 936,20 euros al mes.

Con cónyuge no a cargo: 888,70 euros al mes.

Debido a las reducciones fiscales y a los mínimos exentos, estas pensiones suelen soportar retenciones cercanas al 0 % o al 1 %, por lo que el importe neto recibido es prácticamente igual al bruto.

Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes se abonan normalmente en 14 pagas, distribuidas en doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, una en junio y otra en noviembre.

Sin embargo, existen excepciones. Las pensiones originadas por accidente laboral o enfermedad profesional se pagan en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas a lo largo del año. Por tanto, estos pensionistas no reciben un ingreso adicional específico en noviembre.

Para cobrar la paga extraordinaria completa es necesario haber generado el derecho durante todo el periodo de devengo, que comprende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Cuando la pensión se reconoce durante ese intervalo, la paga se percibe de forma proporcional.

Cuándo ingresarán los bancos la pensión y la extra de Navidad

Aunque la Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido, la mayoría de entidades financieras adelantan el pago a los últimos días de noviembre. Así, desde este lunes 23 de noviembre, los jubilados que cobran a través de Bankinter, Unicaja o la Caja de Ingenieros, ya habrán visto el nuevo saldo en sus cuentas corrientes o cartillas de ahorro.

A partir de este martes las previsiones para este año sitúan los ingresos en las siguientes fechas:

24 de noviembre

CaixaBank.

Santander.

25 de noviembre

BBVA.

ING.

Banco Sabadell.

Ibercaja.

Kutxabank.

Abanca.

Cajamar (según condiciones de cada entidad).

De esta forma, muchos pensionistas dispondrán de la paga extraordinaria varios días antes de finalizar el mes.