La OCU aclara que no todos los productos caducados son peligrosos para la salud , siempre que se almacenen correctamente y se verifique su estado antes de consumirlos. Esta información no solo ayuda a reducir el desperdicio, sino también a ahorrar en el coste de la cesta de la compra.

Aunque estos productos suelen llevar fecha de consumo preferente, su degradación es más lenta. Las patatas fritas pueden perder su crujiente con el tiempo, pero siguen siendo seguras para comer. Los frutos secos, por su parte, pueden volverse rancios si no se guardan en un recipiente hermético , pero no suponen un peligro para la salud. Para recuperar su textura, se pueden tostar ligeramente en el horno.

Aunque los huevos suelen llevar fecha de consumo preferente, es recomendable no excederla. Para comprobar su frescura, se puede sumergirlos en agua: si flotan, es señal de que ya no son aptos. También es importante cocinarlos bien, especialmente si se van a usar en platos como mayonesa casera o tortillas poco hechas.

Antes de tirar un alimento, es importante evaluar su aspecto, olor y textura. Muchos productos siguen siendo seguros aunque hayan superado su fecha indicada. También es útil organizar la despensa colocando delante los productos más antiguos, una técnica conocida como "first in, first out". Pequeños gestos como estos pueden tener un impacto significativo en la reducción del desperdicio alimentario y en el ahorro familiar.