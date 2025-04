Javier Ruiz, sobre la guerra arancelaria de Trump: “Claro que afectará a nuestro turismo”

Trump puede habernos dado una tregua a los europeos con la pausa a la imposición de aranceles durante 90 días, pero el frente con China sigue más abierto que nunca. Los aranceles cruzados que se han impuesto mutuamente Washington y Pekín duplican el precio de los productos que exportan. Esto genera un efecto dominó que puede ser la ruina de más de una empresa. Trump no está jugando solo con la economía global, lo está haciendo también con la economía americana. Si no negocia , si esto no se calma, lo que podemos tener es una recesión global que se lleve a EEUU también por delante.

Y quien piense que esta guerra arancelaria no va a afectar mucho a España es demasiado optimista. Aunque no tengamos mucha exportación directa con EEUU, indirectamente claro que nos afecta el panorama que se está planteando. Por ejemplo, en el turismo. El dólar se está depreciando , lo que significa que al cambio somos todavía más caros , en un momento en el que estábamos explorando el mercado americano.

España exporta 180.000 toneladas de aceite de oliva a EEUU. Y si va a ser más caro, se va a vender menos. Dejamos de ser competitivos y no tenemos alternativa. No podemos llevarnos ese aceite de oliva que mandamos a EEUU a China. No podemos sustituir a norteamericanos ricos por chinos pobres. Ocurre lo mismo con el vino. Aunque aquí, el sector de alta calidad quizás no se vea tan afectado. Los vinos medios y bajos, en cambio, van a tener que bucear en mercados alternativos. En el vídeo puedes ver la charla completa de 'MoneyTalks' en la que Javier Ruiz también habla sobre el sector turístico español durante la Semana Santa.