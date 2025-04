Ahorra sin darte cuenta y de una manera eficaz: así funciona el método del redondeo

En los tiempos que corren no hay lugar a dudas sobre que el coste de la vida crece más rápido que los salarios y a ello se debe en parte al hecho de que la inflación erosiona cada día más el poder adquisitivo. Es ante esta situación que conviene comenzar a aplicar estrategias que permiten mejorar la salud financiera personal sin apenas esfuerzo .

Entre estas, una de las más ingeniosas por su sencillez es el llamado método del redondeo. No se trata de una técnica especulativa ni de una filosofía de vida, sino de una herramienta pragmática y digital para ahorrar poco a poco, casi sin notarlo.

La clave del éxito del redondeo está en su invisibilidad. Tal como afirman especialistas en economía conductual, como Dan Ariely, el ser humano es más propenso a adoptar hábitos financieros positivos cuando estos no implican decisiones conscientes constantes, ni sacrificios evidentes. El redondeo automatizado evita la resistencia psicológica al ahorro porque extrae pequeñas cantidades que pasan desapercibidas en el flujo cotidiano del gasto.

Hay que ser conscientes de que este método del redondeo no sustituye a una planificación financiera estructurada, pero sí funciona como una palanca inicial, especialmente útil para quienes tienen dificultades para guardar dinero de forma sistemática.

Por tanto, este método de ahorro no es magia, ni riqueza rápida. Es simplemente una forma de decirle a tu "yo del futuro" que no lo has olvidado. Y que cada café, cada billete de metro, cada compra en el supermercado es también una oportunidad de cuidarlo.